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    • № 1, январь 2017

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    Правительство утвердило комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016–2020 годы

    24 января 2017, 9:33

    Постановлением Совета Министров от 12.01.2017 № 18 утвержден комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016–2020 годы.

    В частности, в части совершенствования денежно-кредитной и валютной политики в Беларуси планируется снять ограничения на открытие счетов в иностранных банках. В 2018 году планируется полностью отменить обязательную продажу валютной выручки. Кроме того, уже в 2017 году планируется передать Национальному банку полномочия по регулированию страхования и рынка ценных бумаг. Также в этом году планируется отменить преимущественное право исполкомов на приобретение акций хозобществ.

    Срок исковой давности по приватизационным сделкам планируется сократить до 3 лет.

    На 2018 год запланировано введение института «налоговых депозитов», стимулирующих вывод доходов и капитала из тени и снижающих риски бизнеса.

    Предусмотрена подготовка предложений о декриминализации экономических рисков субъектов хозяйствования.

    Отдельные блоки мер в программе касаются оптимизации налоговой нагрузки, в т.ч. речь идет о моратории на повышение налоговых ставок и введение новых налогов, сборов  и пошлин, за исключением случаев, когда соответствующие обязательства Беларуси предусмотрены международными договорами, и индексации налоговых ставок, установленных в белорусских рублях, на уровень инфляции.

    Предполагается создать систему оценки фискальных рисков госпредприятий, в т.ч. пересмотреть условия предоставления внутренних гарантий для минимизации рисков неисполнения заемщиками своих обязательств и наступления гарантийных случаев.

    Отдельные блоки программы предусматривают меры по раскрепощению деловой инициативы и формированию благоприятных условий для ведения бизнеса, в т.ч. малого. Так, планируется оптимизировать финансовые санкции, применяемые за незначительные нарушения, расширить практику вынесения предупреждений вместо наложения штрафов при привлечении субъектов хозяйствования к административной ответственности впервые. Будут выработаны механизмы дифференцированного применения штрафных санкций в размерах, предусмотренных законодательством, в зависимости от степени вины и уровня дохода субъектов хозяйствования.

    Кроме того, в 2017 году планируется перевести в электронный формат 25 наиболее востребованных административных процедур. Также планируется разработать проект указа, определяющего порядок взаимодействия госорганов (организаций) посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов TUT.BY

     

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