Инвалидам планируют оказывать ситуационную помощь

24 января 2017, 9:54

Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, внедрение механизма предоставления ситуационной помощи предусмотрено проектом Национального плана действий по реализации положений Конвенции о правах инвалидов, который вынесен на общественное обсуждение. Данный механизм рассматривается в качестве инструмента обеспечения доступности услуг, товаров и информации для различных категорий инвалидов.

Люди с инвалидностью из-за нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата нуждаются в адаптации услуг с учетом их специфических потребностей. Причем адаптация услуг необходима во всех приоритетных сферах – здравоохранении, социальной защите, образовании, физической культуре и спорте, культуре, общественном транспорте, жилищном фонде, торговле, общественном питании, бытовом обслуживании и др.

Как пояснили в Минтруда и соцзащиты, адаптация услуг предусматривает оказание ситуационной помощи инвалидам для преодоления препятствий и барьеров – она оказывается при сопровождении инвалидов в организации, при входе и выходе на объекты, при передвижении, при выполнении действий самообслуживания, при ориентации, при составлении документов, при оплате услуг.

Для определения механизма ситуационной помощи необходимо установление дифференцированных условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, а также определение видов помощи при предоставлении услуг с учетом специфики сферы жизнедеятельности.

По словам специалистов, следует разработать методические рекомендации по адаптации услуг, предоставляемых населению, с учетом особых потребностей различных категорий инвалидов. Эти рекомендации должны включать перечень основных средств и способов адаптации, а также порядок их применения в зависимости от вида услуг и категории инвалида.

Аналогичные инструменты, позволяющие адаптировать процесс предоставления различных видов услуг к потребностям людей с инвалидностью, в настоящее время применяются в различных странах. Эта работа нацелена на социальную интеграцию инвалидов, обеспечение равенства их прав, в том числе и для реализации норм Конвенции о правах инвалидов.

Проект Национального плана действий по реализации Конвенции о правах инвалидов 16.01.2017 вынесен на общественное обсуждение – документ опубликован на сайте Минтруда и соцзащиты. Предложения и замечания принимаются до 14.02.2017 на электронный адрес osz@mintrud.by с пометкой «О подготовке проекта Национального плана действий по реализации Конвенции о правах инвалидов».

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов БелТА