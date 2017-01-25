В Минске тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги увеличились почти в 2 раза

25 января 2017, 8:43

Новые фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), предоставляемые населению, субсидируемые государством, установлены решением Мингорисполкома от 09.01.2017 № 51.

В частности, тарифы на водоснабжение за 1 куб.м повышены с 0,279 до 0,5301·руб., водоотведение (канализация) – с 0,1863 до 0,354·руб., техобслуживание лифта (с одного проживающего в месяц) – с 0,6911 до 1,19·руб., техобслуживание жилого дома (за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) – с 0,0994 до 0,1·руб.

Тариф на капитальный ремонт жилого дома не повышен и по-прежнему составляет 0,088·руб. за 1·кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

Кроме того, решением Мингорисполкома закреплены фиксированные тарифы на ЖКУ, предоставляемые населению, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание ЖКУ. Так, тарифы за 1·куб.м на водоснабжение установлены в размере 0,7638·руб., на водоотведение (канализация) – 0,5103·руб., техобслуживание лифта (с одного проживающего в месяц) – 1,33·руб., техобслуживание жилого дома (за 1·кв.м общей площади жилого помещения в месяц) – 0,1155·руб.

Фиксированный тариф на услуги по капитальному ремонту в многоквартирном жилом доме, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, установлен в размере 0,5055·руб. (без НДС) за 1·кв.м общей площади нежилого помещения в месяц.

Новые тарифы будут действовать с 26.01.2017.

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