Требования к минимальному страховому стажу для получения трудовой пенсии могут быть снижены для некоторых категорий граждан

27 января 2017, 12:55

Как сообщил заместитель Министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, пересмотр требований страхового стажа возможен для людей с длительными «кредитными» периодами. В частности, новые требования по страховому стажу для назначения трудовой пенсии могут быть пересмотрены в отношении женщин, родивших 4 детей (для тех, кто родил 5 и более детей, сохранен низкий порог страхового стажа).

«До недавнего времени минимальный период формирования права на пенсию составлял 5 лет, т.е. для назначения пенсии по возрасту достаточно было поработать с уплатой обязательных страховых взносов только 5 лет, при этом пенсия выплачивалась в среднем 20 лет. И такая ситуация сохранялась достаточно долго», – напомнил В. Ковальков.

Однако в 2014 году минимальный страховой стаж был увеличен до 10 лет, в 2015 году – до 15 лет. К 2025 году требуемый стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов достигнет 20 лет.

«Каждый, кто рассчитывает в будущем получать трудовую пенсию, должен хотя бы минимально принять участие в формировании пенсионных прав – работать и уплачивать обязательные взносы в ФСЗН. Пенсионная система – не только социальный, но и финансовый институт. С точки зрения сохранения финансового баланса период формирования права на пенсию и период реализации этого права (т.е. получения пенсии) должны быть примерно одинаковыми. Считается оптимальным, когда длительность этих периодов соотносится как два к одному», – отметил В. Ковальков.

Он подчеркнул, что новые требования к минимальному страховому стажу – от 16 лет в 2017 году до 20 лет в 2025 году – в целом приемлемые.

«Стаж формируется в течение всего трудоактивного периода жизни. За 40–45 лет, даже отвлекаясь на учебу, военную службу, уход за детьми, выработать его реально. Так, даже если человек проходил военную службу 15–19 лет, есть еще порядка 25 лет, чтобы отработать требуемый стаж, – считает В. Ковальков. – По нашим наблюдениям, отсутствие минимального страхового стажа в большинстве случаев объясняется существенными перерывами в работе. Возможно, имела место неофициальная занятость. Однако это не должно становиться основанием к смягчению условий назначения пенсий».

При этом, признал представитель министерства, в уязвимом положении оказались женщины, родившие 4 детей. «Кредитный» период у них может составить около 16 лет в связи с отпусками по уходу за ребенком до 3 лет.

По словам В. Ковалькова, эта ситуация будет дополнительно изучена. В то же время предложения о включении в страховой стаж «не страховых» периодов (например, военной службы, ухода за малолетними детьми, детьми-инвалидами, престарелыми) не поддерживается, поскольку для их реализации потребуются дополнительные средства.

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