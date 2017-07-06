Около трети граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут претендовать на адресные субсидии

6 июля 2017, 15:07

Об этом сообщил начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Александр Горваль.

Указом Президента от 04.07.2017 № 240 определено, что субсидии будут выплачиваться тем гражданам, которые относятся к категориям, указанным в п. 1.1 и п. 1.2 Указа Президента от 06.01.2012 № 13. Это 16 категорий граждан, которые имеют право на льготный кредит, из них 9 категорий – имеют право на первоочередное получение льготного кредита.

«В стране этих людей порядка 30 % от общего количество состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. А всего на учете состоит около 700 тыс. человек, среди них примерно 350 тыс. – это молодые семьи, 30,5 тыс. – многодетные, 29 тыс. – дети-сироты. В Минске на очереди состоит около 230–240 тыс. человек», – пояснил А. Горваль.

Количество людей, которые могут получить адресные субсидии, разнится в зависимости от региона.

«В столице, учитывая более высокий уровень доходов, около 15 % очередников имеют право на господдержку, в регионах – это 30–40 %, в сельских населенных пунктах – еще больше», – сообщил специалист.

Адресные субсидии будут выделяться как на строительство жилья в многоквартирных жилых домах, так и на индивидуальное жилищное строительство.

Размер адресных субсидий будет зависеть от ставки рефинансирования. В случае предоставления субсидий на уплату процентов многодетным семьям, имеющим 3 несовершеннолетних детей, они будут предоставляться в размере ставки рефинансирования плюс 2 %, многодетным семьям, имеющим 4 детей и более – ставки рефинансирования плюс 3 %, многодетным семьям, имеющим не менее 3 детей в возрасте до 23 лет, (если они учатся, совместно проживают) – ставки рефинансирования плюс 2 %.

«Иным гражданам, которые имеют право на господдержку, это ставка рефинансирования минус 2 %», – добавил эксперт.

Отдельные категории граждан будут получать субсидии и на погашение основного долга. Так, семьям, имеющим 3 несовершеннолетних детей, будут погашать 90 % основного долга, при наличии 4 детей – 100 %.

«Молодым семьям при рождении, усыновлении, удочерении первого ребенка – это 10 % от суммы основного долга, если появляется второй ребенок – 20 %. Всем остальным гражданам, которые имеют на это право, – это 35 % от суммы основного долга. К последним категориям относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», – рассказал А. Горваль.

Как сообщалось, механизм предоставления государственных субсидий разработан с учетом максимального сохранения принципов действующей системы государственной поддержки жилищного строительства: сумма государственной поддержки будет рассчитываться исходя из количества членов семьи, нормируемых размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства. Условиями предоставления такой государственной поддержки будут очередность получения и отнесение граждан к категории малообеспеченных.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов БелТА