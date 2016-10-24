Верховный Суд рассмотрел вопросы практики принятия экономическими судами мер по обеспечению исполнения исполнительного документа

13 июля 2017, 9:02

В соответствии с абз. 8–10 ч. 4 и ч. 6 ст. 60 Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 № 439-З «Об исполнительном производстве», вступившего в силу с 16.05.2017, судом в порядке, установленном процессуальным законодательством, принимаются следующие меры по обеспечению исполнения исполнительного документа (меры обеспечения):

временное ограничение права должника – гражданина, в том числе ИП, должностных лиц должника – юрлица на выезд из Беларуси (согласно примечанию к гл. 6 «Совершение исполнительных действий» Закона об исполнительном производстве к должностным лицам юрлица, указанным в ст. 60 и ст. 62 Закона об исполнительном производстве, относятся руководитель, главный бухгалтер должника – юрлица, а также лица, входящие в коллегиальный исполнительный орган должника – юрлица, иные лица, уполномоченные в соответствии с учредительными документами, договорами или законодательством управлять должником – юрлицом);

временное ограничение права должника – гражданина, в том числе ИП, на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил), права на охоту, за исключением случаев, когда пользование указанными правами необходимо должнику в связи с инвалидностью либо в качестве единственного средства получения дохода;

временное ограничение должника – гражданина, в том числе ИП, в посещении игорных заведений.

Экономическим судом меры обеспечения принимаются в порядке, установленном хозяйственным процессуальным законодательством. Компетенция экономического суда по принятию мер обеспечения определяется по правилам гл. 5 Хозяйственного процессуального кодекса (ХПК); территориальная подсудность – по месту нахождения соответствующего органа принудительного исполнения.

Экономическим судом могут быть приняты меры обеспечения по исполнительным документам, выданным экономическим судом, а также по иным исполнительным документам (применительно к абз. 3 ч. 3 ст. 132 Закона об исполнительном производстве) в отношении юрлица, ИП, гражданина, осуществляющего свою деятельность без образования юрлица. К иным исполнительным документам относятся:

исполнительные документы судов в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Беларусь;

исполнительные надписи нотариусов, дипломатических агентов дипломатических представительств Беларуси и консульских должностных лиц консульских учреждений Беларуси о взыскании денежных сумм (задолженности).

Принятие экономическим судом мер обеспечения регулируется ст. 334 ХПК.

Меры обеспечения могут быть приняты экономическим судом при наличии поводов и оснований, предусмотренных абз. 1 ч. 1 ст. 334 ХПК, если это не препятствует исполнению иных обязательств должника.

Поводами являются представление судебного исполнителя или заявление взыскателя. Основаниями – неисполнение либо уклонение должника от исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, или недостаточность мер обеспечения исполнения исполнительного документа, принятых судебным исполнителем в исполнительном производстве, для своевременного и полного исполнения исполнительного документа.

Обращение судебного исполнителя для принятия мер обеспечения экономическим судом осуществляется в соответствии со ст. 62 Закона об исполнительном производстве, в порядке, установленном хозяйственным процессуальным законодательством (в том числе, ст. 334 ХПК).

Судебный исполнитель может обратиться в экономический суд с представлением о принятии мер обеспечения, если гражданин или ИП, являющиеся должниками, должностное лицо юрлица, являющегося должником, по неуважительным причинам не исполняют требования, содержащиеся в исполнительных документах.

Представление (заявление) подается в экономический суд в письменной форме (применительно к ст. 114 ХПК), в нем, в частности, должны быть указаны:

обстоятельства, на которых оно основано (уклонение от исполнения (неисполнение по неуважительным причинам) или недостаточность мер обеспечения, принятых судебным исполнителем, для своевременного и полного исполнения);

обоснование для применения конкретной меры обеспечения (с обоснованием отсутствия препятствий для исполнения иных обязательств должника в случае ее применения) и просьба о применении этой меры.

Наряду с этим, в представлении (заявлении) должны быть указаны сведения, необходимые для его рассмотрения, с учетом особенностей конкретной меры обеспечения, о применении которой просит судебный исполнитель (взыскатель), и с учетом содержания подлежащих применению норм права, регулирующих соответствующие права гражданина, ИП, должностного лица юрлица. Например, в представлении (заявлении) о принятии мер:

1) по временному ограничению права должностного лица юрлица, являющегося должником, на выезд из Беларуси должны быть указаны:

фамилия, собственное имя, отчество, должностное положение (согласно примечанию к гл. 6 Закона об исполнительном производстве) этого должностного лица, его место жительства (место пребывания), а также номера телефонов, факсов, электронные адреса, если таковые имеются;

действия (бездействие) этого должностного лица, выступающего от имени юрлица, являющегося должником, выразившиеся в уклонении от исполнения (неисполнении по неуважительным причинам) требований, содержащихся в исполнительном документе;

компетенция этого должностного лица выступать от имени юрлица, являющегося должником, по исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе;

сведения о наличии у должника соответствующего права;

сведения о том, что пользование соответствующим правом не связано с инвалидностью должника, не является единственным средством получения дохода;

обоснование срока применения соответствующей меры обеспечения (до исполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, но не более чем на 5 лет).

2) по временному ограничению права гражданина или ИП, являющихся должниками, на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, права на охоту должны быть указаны:6. Ч. 7 ст. 60 Закона об исполнительном производстве предусмотрено, что для обеспечения исполнения исполнительного документа может быть принято одновременно несколько мер обеспечения.

Определенные ст. 165 ХПК правила соединения применяются при обращении с одним представлением (заявлением) о принятии нескольких мер обеспечения, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам. Например:

мер по временному ограничению права нескольких должностных лиц юрлица, являющегося должником, на выезд из Беларуси;

нескольких мер по обеспечению исполнения исполнительного документа;

мер по обеспечению исполнения нескольких исполнительных документов в отношении 1 должника.

Представление (заявление) о принятии нескольких мер обеспечения, не связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам, подлежит возвращению применительно к абз. 5 ч. 1 ст. 163 ХПК.

После устранения выявленных нарушений представление (заявление) может быть подано вновь.

8. В соответствии с ч. 1 ст. 134 ХПК в случаях, когда процессуальные сроки не установлены, они назначаются экономическим судом. При назначении времени проведения судебного заседания для рассмотрения представления (заявления) (ч. 2 ст. 334 ХПК) следует исходить из необходимости надлежащего извещения (ст. 142 ХПК), принципа процессуальной экономии (ст. 13 ХПК). Наряду с этим необходимо учитывать, что в соответствии с ч. 1ст. 60 Закона об исполнительном производстве непринятие мер обеспечения может затруднить или сделать невозможным исполнение исполнительного документа.

Согласно ч. 2 ст. 334 ХПК, представление (заявление) рассматривается в судебном заседании экономического суда с извещением сторон исполнительного производства о времени и месте проведения судебного заседания. При этом необходимо иметь в виду, что их вызов, направление им копии представления (должнику копии заявления) не предусмотрены.

Если представление (заявление) подано о принятии мер по временному ограничению права должностного лица юрлица, являющегося должником, на выезд из Беларуси следует рассматривать вопрос об извещении соответствующего должностного лица. При этом необходимо исходить из того, что принятие судебного постановления о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, в соответствии с абз. 5 ч. 4 ст. 280 и абз. 5 ч. 5 ст. 297 ХПК является в любом случае основанием для отмены судебного постановления.

Извещение сторон исполнительного производства, должностного лица юрлица, являющегося должником (если представление (заявление) подано о принятии мер по временному ограничению его права на выезд из Беларуси), осуществляется по правилам ст. 140 ХПК.

В случае явки в судебное заседание сторон исполнительного производства, должностного лица юрлица, являющегося должником (для рассмотрения представления (заявления) о принятии мер по временному ограничению его права на выезд из Беларуси) представление (заявление) может рассматриваться с их участием.

Следует учитывать, что представление (заявление) подлежит рассмотрению лишь в отношении меры (мер) обеспечения, просьба о применении которой (которых), в нем содержится.

9. В соответствии с ч. 3 ст. 334 ХПК по результатам рассмотрения представления (заявления) экономический суд выносит определение, копии которого направляются сторонам исполнительного производства, судебному исполнителю, а также другим лицам, на которых возложена обязанность исполнения соответствующих мер обеспечения.

Например, копия определения о временном ограничении гражданина или ИП, являющихся должниками, в посещении игорных заведений подлежит направлению в мониторинговый центр – ООО «Мониторинговый центр по игорному бизнесу» (на основании п. 14-3 Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента от 10.01.2005 № 9, мониторинговый центр осуществляет ведение перечня физлиц, ограниченных в посещении игорных заведений и участии в азартных играх, доведение его до сведения организаторов азартных игр и предоставление доступа к нему посредством использования специальной компьютерной кассовой системы, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса).

10. На основании ч. 4 ст. 334 ХПК определение о принятии мер обеспечения подлежит исполнению с момента извещения должника. Следует учитывать, что надлежащее извещение регулируется ст. 142 ХПК.

11. Исходя из ч. 1 ст. 216 и ч. 8 ст. 334 ХПК обжалование определения об отказе в принятии мер по обеспечению ХПК не предусмотрено.

12. Согласно ч. 5 ст. 334 ХПК допускается замена одной меры обеспечения другой мерой. Необходимо иметь в виду, что этот вопрос подлежит рассмотрению по представлению (заявлению) в порядке, установленном ч. 1 – 4 ст. 334 ХПК.

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