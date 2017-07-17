Самыми востребованными на рынке труда в Минске в июне были медсестры, врачи и инженеры

17 июля 2017, 15:51

Об этом свидетельствует опубликованный управлением занятости комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома список наиболее востребованных специалистов.

Так, на 01.07.2017 работодатели заявили 978 вакансий медсестер, 504 – врачей-специалистов, 406 – инженеров различной квалификации, 325 – продавцов.

В списке также повара (268), уборщики помещений (237), специалисты (233), водители автомобиля (202), каменщики (190), штукатуры (187), маляры (185), санитарки (181), директора (173), плотники-бетонщики (170), инженеры-программисты (161), бетонщики и арматурщики (по 144), швеи (132), фельдшеры-лаборанты (127), контролеры-кассиры (122), начальники отдела (109), воспитатели (103), курьеры (102).

За I полугодие за содействием в трудоустройстве в службы занятости Минска обратились 17 927 человек, из них 13 207 безработных.

На конец июня в Минске 7 678 безработных имели право на получение пособия, средний размер которого составил 23,9 руб.

На постоянную и временную работу с начала года устроено 7 027 человек, в том числе 4 255 безработных. В общественных работах в I полугодии приняли участие 1 795 минчан.

Количество заявленных вакансий на предприятиях города на 01.07.2017 составило 11 618, в том числе для рабочих – 5 915.

Напомним, на начало июля уровень зарегистрированной безработицы в Минске составил 0,4 % от экономически активного населения.

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