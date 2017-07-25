Ученых будут активнее привлекать к разработке законов

2 августа 2017, 10:12

Об этом шла речь на заседании Президиума Совета Республики под председательством спикера Михаила Мясниковича. Члены Президиума отметили особую актуальность проекта закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь».

«Признано целесообразным определить в нем механизм научного сопровождения нормотворческой деятельности. Сенаторы сошлись во мнении, что в документе нужно закрепить необходимость подготовки методических рекомендаций, регламентирующих порядок прогнозирования последствий принятия нормативных правовых актов, оценки эффективности правового регулирования. Необходимо также обеспечить более полную реализацию пакетного принципа подготовки проектов», – проинформировали в пресс-службе Совета Республики.

Президиум Совета Республики считает, что положения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Закон «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека» должны быть согласованы с нормами правовых актов, составляющих право ЕАЭС.

«В том числе в части необходимости отражения в сопроводительных документах, на упаковке, этикетках информации о качестве и безопасности продовольственного сырья», – пояснили в пресс-службе.

В законопроект, предусматривающий поправки в некоторые законы по вопросам патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, рекомендовано включить нормы, направленные на увеличение в республике оборота объектов интеллектуальной собственности и стимулирование творческой активности авторов открытий, изобретений и рационализаторских предложений.

Сенаторы обсудили также подготовку законопроекта «О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений». Они обратили внимание на необходимость комплексного закрепления в едином нормативном правовом акте вопросов селекции, сортоиспытания и семеноводства. Отмечены также возможность введения конкурсного выбора семеноводческих хозяйств, целесообразность установления зонального характера сортоиспытаний применительно к конкретным условиям регионов, усиления контроля соблюдения семеноводческой дисциплины при производстве, уборке, хранении и подготовке семян к севу, стимулирования подготовки кадров в этой сфере. Что касается поправок в некоторые законы по вопросам питьевого водоснабжения, то, по мнению парламентариев, следует совершенствовать его положения в части решения проблемных вопросов. В том числе в части эксплуатации и содержания в надлежащем состоянии систем питьевого водоснабжения, формирования фондов для строительства, ремонта и их эксплуатации, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также усиления роли органов государственного управления по контролю за качеством воды. Эти и другие законопроекты планируется включить в повестку осенней сессии Парламента.

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