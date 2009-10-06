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    • № 8, август 2017

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    Обязательное требование о наличии печати юрлица может быть отменено

    8 августа 2017, 12:32

    По словам Министра экономики Владимира Зиновского, это предусмотрено проектом декрета о развитии предпринимательства.

    Также предлагается минимизировать вмешательство отдельных государственных органов в деятельность субъектов хозяйствования, одновременно повысив ответственность бизнеса перед обществом. В частности, проект декрета предусматривает утверждение Главой государства единых технических требований пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, а также требований в области охраны окружающий среды и ветеринарии.

    «Эти требования максимально систематизированы и сокращены. Например, из действующих сегодня 586 пунктов правил пожарной безопасности сохранено лишь 58. Большой пласт санитарных требований к бизнесу – более 1,1 тыс. пунктов – сокращен и изложен в проекте декрета в 81 пункте. В то же время указанное послабление не распространяется на особо опасные сферы деятельности и объекты», – уточнил Министр.

    Устанавливается также уведомительный порядок осуществления видов деятельности, перечень которых закрепляется в проекте декрета.

    «В этот перечень включены бытовые, туристические, социальные услуги, деятельность в сфере торговли, общепита и некоторые иные виды бизнеса, в которых сосредоточено порядка 95 % микро- и малых предприятий», – обратил внимание руководитель ведомства.

    Это означает, что для занятия указанными видами деятельности будет достаточно подать уведомление в исполком через службу «одно окно» лично или дистанционно через Единый портал электронных услуг.

    «Таким образом прекращается всякая бюрократическая волокита, в результате которой сегодня затягивается начало работы. Подавая уведомление, субъект хозяйствования автоматически берет на себя ответственность за соответствие своей деятельности законодательству», – напомнил В. Зиновский.

    Проектом декрета предусмотрен также отказ от согласования исполкомами режима работы торговых объектов и объектов общепита в дневное время. Предлагается также заменить необходимость получения разрешения от исполкома при капитальном ремонте и модернизации объектов на уведомление органов стройнадзора. Межведомственной комиссии по освобождению от административных взысканий и уплаты пеней будет делегировано право принятия решений об освобождении от конфискаций, а также отсрочки уплаты налоговых платежей.

    Одновременно вводится административная ответственность руководителя организации за неисполнение письменных требований государственных органов в соответствии с Указом Президента от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», повлекшее причинение вреда государству или общественным интересам.

    «Предусмотрено наказание до 100 БВ, если нарушение не является уголовным преступлением», – уточнил В. Зиновский.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов БелТА

     

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