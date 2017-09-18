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    • № 9, сентябрь 2017

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    Главное за минувшую неделю: дефляция, новые тарифы на ЖКУ и последний приговор по делу Ошмянской таможни

    18 сентября 2017, 8:52

    1. С 13.09.2017 ставка рефинансирования снижена до 11,5 % годовых

    Ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков снизились с 14 % до 13 % годовых.

    В то же время Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает, что Национальный банк не будет в дальнейшем так быстро снижать ставку рефинансирования.

    «С учетом сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий, планируемого повышения тарифов и восстановления потребительского спроса для поддержания в среднесрочной перспективе инфляции в рамках целевого ориентира ожидается некоторая пауза со стороны Национального банка в дальнейшем снижении ставки рефинансирования», – говорится в регулярном макроэкономическом обзоре ЕАБР.

    2. В Беларуси второй месяц подряд фиксируют дефляцию

    Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе по сравнению с июлем составил 99,2 %. Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. составил 102,5 %. 

    3. Возможности заняться своим делом без регистрации ИП расширят

    Перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве ИП при условии уплаты единого налога, предполагается расширить за счет таких видов деятельности, как:

    • реализация самостоятельно изготовленных гражданами кулинарных изделий;
    • предоставление мест для краткосрочного проживания физических лиц;
    • выполнение по заказам потребителей работ по ремонту мебели, часов и обуви, пошиву одежды, настройке музыкальных инструментов, распиловке дров, погрузке грузов, кладке печей и каминов;
    • выполнение отделочных работ;
    • оказание гражданам услуг в сфере компьютерного программирования и консультирования.

    В перечень также включены услуги по дизайну помещений, интерьера, мебели, одежды и обуви, графическому дизайну, парикмахерские и косметические услуги.

    4. Суд вынес последний приговор по делу Ошмянской таможни

    13 фигурантов громкого дела признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере и приговорены к лишению свободы в колонии в условиях усиленного режима. 

    Напомним, весной 2015 года были задержаны 58 сотрудников пропускного пункта Каменный Лог. Их обвинили в получении взяток на сумму в 876 тыс. USD и 19 тыс. EUR. Почти год в различных судах Минска проходили заседания.

    5. В Беларуси прорабатываются новые дифференцированные тарифы на ЖКУ

    С началом работы Белорусской АЭС тарифы на ЖКУ в республике планируется дифференцировать. При этом стоимость электроэнергии в зависимости от времени суток может отличаться в 3 раза. Планируется также разграничить для населения цены относительно времени пиковых нагрузок и при начислении оплаты за подогрев воды и отопление.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by»

     

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