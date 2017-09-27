Предприятия снова активнее увольняют, чем принимают на работу новых сотрудников

27 сентября 2017, 9:00

В частности, как сообщает Белстат, в январе–августе предприятия уволили 94,4 тыс. работников, а приняли – почти на 7,6 тыс. меньше. В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

Больше приняли, чем уволили, в августе организации здравоохранения и предприятия по предоставлению социальных услуг (+60,9 %), в сфере «информация и связь» (+28,5 %), профессиональная, научная и техническая деятельность (+26,6 %), обрабатывающая промышленность (+3,9 %), оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (+2,1 %).

В остальных отраслях активнее увольняли, чем брали новых работников. Больше всего «ушли в минус» организации, которые оказывают услуги по временному проживанию и питанию (-27,3 %), а также работающие, в сфере образования (-24,6 %) и горнодобывающей промышленности (-23,3 %).

Напомним, в июле белорусские предприятия приняли на работу больше людей, чем уволили. До этого предприятия 8 месяцев подряд активнее увольняли работников, чем нанимали новых.

За 2016 год предприятия уволили почти 719,5 тыс. человек, а взяли – на 108,1 тыс. меньше. В экономике Беларуси в августе было занято 4 млн 358,3 тыс. человек.

Тем временем в Беларуси пятый месяц подряд сокращается число безработных. На начало сентября нетрудоустроенными были 29 692 человека. Напомним, месяцем ранее безработными были 31,2 тыс. человек.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by»