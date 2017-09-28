28.09.2017 консультацию юристов можно получить бесплатно
27 сентября 2017, 12:25
В марте 2015 г. Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) запустила новый проект – каждый последний четверг месяца правовые инспекторы ФПБ выезжают в разные районы республики, предлагая безвозмездную юридическую помощь. Только за первый год работы юристы приняли почти 2 тыс. человек. А за 2 года в правовые приемные с самыми различными вопросами обратилось более 7 тыс. граждан.
Очередной профсоюзный прием граждан правовыми инспекторами труда ФПБ состоится 28.09.2017. Место проведения – организации, находящиеся на территории районов, городов по всей республике, районные, городские объединения профсоюзов. Любой желающий в каждом районе Беларуси, а также в крупных городах и 9 районах столицы сможет бесплатно получить консультации юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов.
Время и место приема в вашем районе или городе можно узнать с 25.09.2017 по 27.09.2017 по телефонам в регионах:
Брестское областное объединение профсоюзов
Ирина Евгеньевна Михнович (8-0162) 21-56-43;
Витебское областное объединение профсоюзов
Светлана Руслановна Супрунчук (8-0212) 35-87-71;
Гомельское областное объединение профсоюзов
Екатерина Александровна Филипцова (8-0232) 32-90-85;
Гродненское областное объединение профсоюзов
Александр Иванович Шишко (8-0152) 72-34-91;
Минское городское объединение профсоюзов
Татьяна Александровна Россеник (8-017) 203-89-37;
Минское областное объединение профсоюзов
Алеся Аркадьевна Шпетная (8-017) 327-39-23;
Могилевское областное объединение профсоюзов
Инна Валентиновна Чеботаревская (8-0222) 25-36-52.
Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта Федерации профсоюзов Беларуси