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    • № 9, сентябрь 2017

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    28.09.2017 консультацию юристов можно получить бесплатно

    27 сентября 2017, 12:25

    В марте 2015 г. Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) запустила новый проект – каждый последний четверг месяца правовые инспекторы ФПБ выезжают в разные районы республики, предлагая безвозмездную юридическую помощь. Только за первый год работы юристы приняли почти 2 тыс. человек. А за 2 года в правовые приемные с самыми различными вопросами обратилось более 7 тыс. граждан.

    Очередной профсоюзный прием граждан правовыми инспекторами труда ФПБ состоится 28.09.2017. Место проведения – организации, находящиеся на территории районов, городов по всей республике, районные, городские объединения профсоюзов. Любой желающий в каждом районе Беларуси, а также в крупных городах и 9 районах столицы сможет бесплатно получить консультации юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов.

    Время и место приема в вашем районе или городе можно узнать с 25.09.2017 по 27.09.2017 по телефонам в регионах:

    Брестское областное объединение профсоюзов

    Ирина Евгеньевна Михнович (8-0162) 21-56-43;

    Витебское областное объединение профсоюзов

    Светлана Руслановна Супрунчук (8-0212) 35-87-71;

    Гомельское областное объединение профсоюзов

    Екатерина Александровна Филипцова (8-0232) 32-90-85;

    Гродненское областное объединение профсоюзов

    Александр Иванович Шишко (8-0152) 72-34-91;

    Минское городское объединение профсоюзов

    Татьяна Александровна Россеник (8-017) 203-89-37;

    Минское областное объединение профсоюзов

    Алеся Аркадьевна Шпетная (8-017) 327-39-23;

    Могилевское областное объединение профсоюзов

    Инна Валентиновна Чеботаревская (8-0222) 25-36-52.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта Федерации профсоюзов Беларуси

     

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