5 главных новостей за вчера: очередное снижение ставки рефинансирования, Пленум Верховного Суда и безработица в регионах

28 сентября 2017, 9:48

1. С 18.10.2017 Национальный банк снижает ставку рефинансирования до 11 % годовых

Правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования с 11,5 % до 11 % годовых. Это уже восьмое снижение ставки в нынешнем году.

«Инфляционные процессы продолжают замедляться. В августе 2017 г. в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3 %. Основной вклад в замедление годовых темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию», – отмечается в сообщении регулятора.

2. 28.09.2017 состоится заседание Пленума Верховного Суда по вопросам принятия искового заявления, возбуждения производства и подготовки дел к судебному разбирательству

Пленум Верховного Суда планирует дать судам рекомендации по устранению выявленных недостатков. В частности, внимание судов будет обращено на недопустимость необоснованного ограничения в доступе к правосудию, на искоренение формального подхода к разрешению вопросов о принятии искового заявления (заявления, жалобы), возбуждении производства и подготовке экономических дел к судебному разбирательству, на недопущение отказа в принятии по мотивам несоблюдения формы обращения, ненадлежащего способа защиты или пропуска срока исковой давности (срока давности).

3. Какой из регионов Беларуси лидирует по уровню зарегистрированной безработицы?

Число безработных белорусов, по официальной статистике, уменьшается пятый месяц подряд. В Минске и вовсе с 01.09.2017 закрыли 2 центра занятости. Однако в то же время в Беларуси есть районы, в которых уровень безработицы заметно выше, чем в среднем по республике. Так, на первом месте по уровню зарегистрированной безработицы по-прежнему остается Молодечненский район – на начало сентября число безработных в данном регионе составило 1,4 % к экономически активному населению. Вторая строчка остается за Оршанским районом, а третья – за Сенненским.

4. 28.09.2017 консультацию юристов можно получить бесплатно

В этот день состоится очередной профсоюзный прием граждан правовыми инспекторами труда Федерации профсоюзов Беларуси. Место проведения – организации, находящиеся на территории районов, городов по всей республике, районные, городские объединения профсоюзов. Любой желающий в каждом районе Беларуси, а также в крупных городах и 9 районах столицы сможет бесплатно получить консультации юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов.

5. Уровень малообеспеченности в Беларуси в I полугодии составил 6 %

В январе–июне текущего года Белстат провел выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни, в ходе которого выяснилось, что удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (национальной черты малообеспеченности) составил 6 % (в январе–июне минувшего года – 5,5 %).

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