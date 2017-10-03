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    • № 9, сентябрь 2017

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    5 главных новостей за вчера: ожидание обновленного Декрета № 3, пробная перепись населения и проект указа об уплате ИП страховых взносов пропорционально отработанному времени

    3 октября 2017, 9:34

    1. Обновленный Декрет № 3 направлен на рассмотрение Президенту в конце минувшей недели

    Об этом сообщили в пресс-службе Правительства. В Совете Министров подчеркнули, что представить обновленный Декрет на рассмотрение Президенту должны были к 01.10.2017.

    Напомним,  как рассказал ранее заместитель Министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, Декрет  № 3 претерпевает коренную реконструкцию, изменяется не только смысл документа, но и его название.

    2. 02.10.2017 в Молодечненском районе стартует пробная перепись населения

    В Белстате сообщили, что пробная перепись населения пройдет в Молодечненском районе Минской области с 02.10.2017 по 13.10.2017.

    Результаты пробной переписи позволят установить приоритеты для дальнейшей работы по подготовке к основной переписи населения, которая пройдет в 2019 году, оценить качество и эффективность программного продукта, окончательно определиться с вопросами (насколько они актуальны и корректны).

    3. Подготовлен проект указа об уплате ИП страховых взносов пропорционально отработанному времени

    «Предлагается, чтобы за периоды, когда ИП приостанавливает деятельность, он не платил страховые взносы», – пояснила Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

    4. Отопительный сезон в Беларуси начнется в течение недели – Минжилкомхоз

     «С учетом краткосрочного прогноза, имеющегося на сегодняшний день, отопительный сезон начнется в ближайшее время», – заявил начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Минжилкомхоза Геннадий Акстилович.

    По его словам, система ЖКХ готова к отопительному сезону в полном объеме.

    5. Наличие информации об использовании ГМО в продуктах питания станет обязательным в ЕАЭС

    Соответствующие требования будут прописаны в техническом регламенте ЕАЭС «Пищевая продукция в части ее маркировки», изменения в который в целом были одобрены на заседании Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер.

    «Изменения предусматривают требование информировать потребителей о наличии в пищевой продукции ГМО посредством нанесения на маркировку надписи «ГМО», – отметили в Евразийской экономической комиссии.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» 

     

     

     

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