Самозанятым гражданам могут предоставить возможность формировать права по социальному страхованию

13 октября 2017, 15:13

В Беларуси изучается вопрос предоставления некоторым категориям самозанятых граждан возможности формировать свои права в области социального страхования. Об этом сообщил заместитель Министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.

«В настоящее время некоторые категории граждан, осуществляющих деятельность без регистрации в качестве ИП, не подлежат социальному страхованию – этих категорий просто нет в соответствующем нормативном правовом акте. Поскольку по Указу Президента от 19.09.2017 № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» расширяется перечень видов деятельности без регистрации в качестве ИП, государственные органы изучают вопрос предоставления таким гражданам возможности формировать свои права в области социального страхования. Изучается и мнение общественных организаций», – рассказал В. Ковальков.

Проект соответствующего документа направлен на рассмотрение заинтересованным госорганам. Его принятие возможно в 2017 или 2018 годах.

«Социальное страхование, а это право на пенсионное обеспечение при определенных условиях и право на получение пособий (в том числе по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, в связи с уходом за ребенком до 3 лет) за счет средств ФСЗН, увязано напрямую с уплатой взносов в ФСЗН. Социальное страхование есть обязательное и добровольное. Обязательное социальное страхование распространяется на всех граждан, которые работают по трудовым договорам и по гражданско-правовым договорам, если одной из сторон является юрлицо. Под обязательное социальное страхование подпадают ИП и некоторые другие категории граждан. Право участия в социальном страховании предоставлено творческим работникам, ремесленникам, занятым в агротуризме, а также работающим за границей. Они могут зарегистрироваться в ФСЗН и уплачивать взносы, тем самым формируя свои права в области социального страхования (идет страховой стаж для назначения пенсии и т.д.). Что касается добровольного социального страхования, то люди недооценивают его значимость. Например, более 2 тыс. жителей Беларуси занимаются агроэкотуризмом, из них только 6 человек уплачивают взносы в ФСЗН. Право добровольного социального страхования имеют ремесленники – среди них только чуть более 230 человек зарегистрировались в ФСЗН, уплачивают страховые взносы. Лишь 550 граждан Беларуси, работающих за границей, добровольно уплатили за 2016 год взносы в ФСЗН», – отметил представитель МНС.

В. Ковальков пояснил, что в перечень видов деятельности, на которые могут распространить добровольный порядок уплаты взносов в ФСЗН, попадут те, которые в основном предполагают оказание услуг между 2 физцами. К слову, по действующему законодательству они вправе заключить гражданско-правовой договор – и тогда подлежат социальному страхованию на добровольной основе. Если же граждане оказывают услуги без такого договора, то они «выпадают» из системы социального страхования.

«Мы надеемся, что больше граждан придет в систему соцстрахования – и они будут вправе рассчитывать на поддержку в случае наступления страховых случаев», – резюмировал В. Ковальков.

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