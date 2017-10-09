Депутаты рассмотрят изменения и дополнения в Закон о пенсионном обеспечении уже на осенней сессии

18 октября 2017, 8:55

Об этом сообщила член Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Юлия Мурина.

По ее словам, во время работы в округе, от которого она избиралась в Парламент, к ней неоднократно поступали обращения о необходимости корректировки порядка выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим восьмидесятилетнего возраста, отдельным категориям граждан. В общей сложности с аналогичным предложением на прием к депутату пришли около 50 человек.

«Был направлен запрос в Минтруда и соцзащиты с просьбой пересмотреть положение о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим восьмидесятилетнего возраста. Речь идет о выплате пособия людям, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста, но не имеют права на трудовую пенсию по возрасту из-за отсутствия страхового стажа», – рассказала Ю. Мурина.

Она также обратила внимание, что в Беларуси есть категория граждан, которые длительное время осуществляли социально значимые виды деятельности и по этой причине просто не имели возможности сформировать стаж работы с обязательной уплатой страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда, требуемый для назначения трудовой пенсии по возрасту (страховой стаж). Эти люди попали в «пенсионную ловушку».

«Так, в 2017 году требуемый страховой стаж составляет 16 лет и постепенно повышается (ежегодно на 6 месяцев) до достижения 20 лет к 2025 году», – рассказала парламентарий.

Поправки в действующее законодательство предусматривают уменьшение продолжительности стажа работы с уплатой страховых взносов для граждан, которые осуществляли уход за инвалидом I группы либо ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за лицами, достигшими восьмидесятилетнего возраста. Такие граждане будут иметь право на трудовую пенсию по возрасту при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин.

Продолжительность стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов также уменьшается для граждан, которые длительное время (не менее 10 лет) проходили военную службу (службу в военизированных организациях), но не имеют права на пенсию по законодательству о пенсионном обеспечении военнослужащих. Право на трудовую пенсию по возрасту предусмотрено предоставить этой категории граждан при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

Изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь от 17.04.1992 № 1597-XII «О пенсионном обеспечении», которые готовятся к рассмотрению в Овальном зале, приводят законодательство в соответствие с Указом Президента от 29.06.2017 № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан».

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