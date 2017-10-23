Главное за минувшую неделю: рост трудовых пенсий, мораторий на новые налоги и снижение ставки рефинансирования

23 октября 2017, 9:19

1. C 01.11.2017 трудовые пенсии увеличатся в среднем на 5 %

В соответствии с Указом Президента от 17.10.2017 № 377 предусматривается проведение перерасчета трудовых пенсий в связи с ростом средней зарплаты в республике. В результате с 01.11.2017 пенсии увеличатся в среднем на 5 %.

2. С 18.10.2017 ставка рефинансирования снижена до 11 % годовых

В соответствии с постановлением Правления Национального банка от 27.09.2017 № 394 с 18.10.2017 ставка рефинансирования снижена с 11,5 % до 11 % годовых. Решение было принято по итогам состоявшегося в конце сентября ежеквартального заседания по вопросам оценки и прогноза ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере.

«Инфляционные процессы продолжают замедляться. В августе 2017 г. в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3 %. Основной вклад в замедление годовых темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию», – пояснили в Национальном банке.

3. Реальные доходы белорусов продолжают сокращаться

По данным Белстата, в январе–августе этот показатель сократился на 0,1 % к аналогичному периоду прошлого года.

Напомним, реальные доходы белорусов падают на протяжении всего нынешнего года. В январе этот показатель сократился на 4,5 % к аналогичному периоду прошлого года, в январе–феврале – на 3,2 %, в январе–марте – на 2,2 %, в январе–апреле – на 1,5 %, в январе–мае – на 1,2 %, в январе-июне – на 0,8 %, а в январе-июле – на 0,5 %. В прошлом году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет.

4. В ближайшее время новые налоги в Беларуси вводиться не будут

«Однозначно можно сказать, что не планируется и не будут вводиться новые налоги, платежи. Эта тенденция обозначена и в плане социально-экономического развития страны на текущий период, и в том пакете документов, который подписывается Главой государства (по стимулированию деловой активности)», – отметил Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

5. Тарифы на ЖКУ должны быть подъемными для народа – Президент

Такое заявление Александр Лукашенко сделал на республиканском семинаре «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны».

«Ставлю задачу для всех: с 2018 года проводим разовое повышение тарифов только на 5 USD и в дальнейшем – никакого роста без моего ведома. Тарифы должны быть подъемными для народа. В этой связи Правительству, КГК поручаю детально проверить. И 01.01.2018 утвердим тарифы решением Президента», – сказал Глава государства.

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