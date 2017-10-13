По анонимным обращениям внеплановые проверки субъектов хозяйствования назначаться не будут

23 октября 2017, 9:45

Об этом сообщила начальник управления координации деятельности контролирующих (надзорных) органов КГК Данута Рыжикова.

«По анонимным обращениям проверки не назначаются. В случае если гражданин указывает факт нарушения, он должен будет дать письменное согласие выступать в дальнейшем свидетелем в суде, если данные о нарушении не подтвердятся», – пояснила Д. Рыжикова.

По словам представителя КГК, внеплановые проверки могут быть назначены только при наличии у контролирующего органа достоверной информации о совершаемом нарушении.

«Контролирующие надзорные органы будут изучать имеющиеся у них базы данных, не беспокоя субъект хозяйствования. И когда они установят информацию о нарушениях либо эта информация поступит из других источников (в том числе от госорганов или граждан), она будет уточняться, проверяться, и, если нарушение имеет место, может быть назначена внеплановая проверка», – рассказала представитель КГК.

Она напомнила, что на минувшей неделе в соответствии с Указом Президента от 16.10.2017 № 376 на треть был сокращен перечень контролирующих надзорных органов, уполномоченных проводить проверки.

«С нового года все контролирующие и надзорные органы обязаны будут представить субъекту хозяйствования чек-лист – перечень вопросов, по которым может быть проведена проверка. Это как форма самоконтроля предприятия: предприятие отвечает, как у него на самом деле налажена работа, контроль изучает и на основании этого изучения может дать рекомендации – без проверки», – отметила специалист.

Д. Рыжикова также рассказала, что контроль соблюдения требований Указа возлагается на КГК как в отношении контролирующих органов, осуществляющих проверки финансово-хозяйственной деятельности, так и в отношении всех надзорных органов.

«С принятием Указа у нас появляется официальное понятие – грубое нарушение требований законодательства при проведении проверки. К грубым нарушениям отнесены: нарушение срока проведения проверки, требования к проверке в тех вопросах, которые не входят в компетенцию контролирующего надзорного органа, непредоставление субъекту хозяйствования в установленный срок итогового документа по результатам проверки», – пояснила представитель КГК.

За нарушения при проведении проверок контролеры будут нести административную ответственность до 30 БВ. Кроме того, будут приниматься еще и меры по привлечению виновных к дисциплинарной ответственности – от выговора или замечания до освобождения от занимаемой должности.

Комментируя тот факт, что с 2019 года будут проводиться выборочные проверки субъектов хозяйствования, специалист отметила, что они будут проводиться при наличии высоких рисков нарушений.

«Будет составляться план выборочных проверок, его будет формировать КГК. Этот план будет размещаться на сайте комитета», – уточнила она.

Данута Рыжикова также сообщила, что за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество проверок уменьшилось на 48,4 %.

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