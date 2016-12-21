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Трудовой договор

В статье мы расскажем, какими способами наниматель может оказать помощь сотрудникам в решении жилищного вопроса.

Рабочее время

Расчетная норма применяется при планировании и учете рабочего времени, составлении графиков работ (сменности), при суммированном учете рабочего времени, а также учитывается при определении фактически отработанного работниками времени, начислении им заработной платы, в иных случаях.

Практикум кадровика

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Мой мир», Facebook, Twitter — все эти информационные ресурсы нередко называют «поглотителями времени», и не зря, ведь иногда «зайти на минуточку» неожиданно может превратиться в несколько часов бесцельного брожения и просмотра аккаунтов, в то время как действительно важные дела окажутся напрочь забытыми. Как не допустить того, чтобы в их числе оказалась работа?

О том, что важно учесть при увольнении обязанного лица в порядке перевода к другому нанимателю, расскажем в статье.

Практически в любой организации есть работники предпенсионного возраста. В статье мы приведем пошаговую инструкцию для нанимателя о том, как правильно отправить работника на пенсию.

Судебная практика

Одними из самых распространенных исков работников к нанимателям являются иски, связанные с увольнением. Мы рассмотрим судебную практику по искам лиц, уволенных по причинам: 1) совершения прогула; 2) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ; 3) отказа от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда.

Охрана труда

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников — одна из основных обязанностей нанимателя. В статье мы рассмотрим установленные законодательством требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов.

Частная ситуация

Разбираем на примере конкретной ситуации правовое положение работника и нанимателя при изменении существенных условий труда, а также правильно оформляем данные изменения.

Социальная защита

Право на трудовую пенсию основывается на предварительной уплате страховых взносов. Наличие минимального страхового стажа — обязательное условие назначения трудовой пенсии. Появление страхового стажа обусловлено созданием системы обязательного государственного социального страхования. За прошедшие 20 лет законодатель максимально детализировал и ужесточил нормативные требования к страховому стажу, а также последствия его «нехватки».

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