  • О компании
  • Контакты
    •
  • О журнале
  • Авторам
  • Подписка
  • Рекламодателям
  • Форум

    • № 11, ноябрь 2016

    Выберите номер:

    Совет: Подпишитесь на содержание новых номеров и уведомления о новых горячих линиях журнала «Отдел кадров» на ваш e-mail!
    • Журнал «Экология на предприятии»
    • Журнал «Заработная плата»
    • Журнал «Планово-экономический отдел»

    Содержание RSS Подписка

    Колонка редактора

    Уважаемые читатели!

    Новости события факты

    Новости. События. Факты

    Новости законодательства

    Новости законодательства

    Трудовой договор

    Участие нанимателя в улучшении жилищных условий работника: правовые и финансовые аспекты

    В статье мы расскажем, какими способами наниматель может оказать помощь сотрудникам в решении жилищного вопроса.

    Рабочее время

    О расчетной норме рабочего времени на 2017 год

    Расчетная норма применяется при планировании и учете рабочего времени, составлении графиков работ (сменности), при суммированном учете рабочего времени, а также учитывается при определении фактически отработанного работниками времени, начислении им заработной платы, в иных случаях.

    О рабочем времени в декабре 2016 года

    Практикум кадровика

    Как запретить соцсети на работе

    «Одноклассники», «ВКонтакте», «Мой мир», Facebook, Twitter — все эти информационные ресурсы нередко называют «поглотителями времени», и не зря, ведь иногда «зайти на минуточку» неожиданно может превратиться в несколько часов бесцельного брожения и просмотра аккаунтов, в то время как действительно важные дела окажутся напрочь забытыми. Как не допустить того, чтобы в их числе оказалась работа?

    Алгоритм увольнения обязанного лица в связи с переводом к другому нанимателю

    О том, что важно учесть при увольнении обязанного лица в порядке перевода к другому нанимателю, расскажем в статье.

    Отправляем работника на пенсию

    Практически в любой организации есть работники предпенсионного возраста. В статье мы приведем пошаговую инструкцию для нанимателя о том, как правильно отправить работника на пенсию.

    Судебная практика

    Обзор судебной практики по искам, связанным с увольнением

    Одними из самых распространенных исков работников к нанимателям являются иски, связанные с увольнением. Мы рассмотрим судебную практику по искам лиц, уволенных по причинам: 1) совершения прогула; 2) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ; 3) отказа от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда.

    Охрана труда

    Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов

    Обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников — одна из основных обязанностей нанимателя. В статье мы рассмотрим установленные законодательством требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов.

    Частная ситуация

    Изменение существенных условий труда: алгоритм действий

    Разбираем на примере конкретной ситуации правовое положение работника и нанимателя при изменении существенных условий труда, а также правильно оформляем данные изменения.

    Социальная защита

    Страховой стаж: актуальные вопросы

    Право на трудовую пенсию основывается на предварительной уплате страховых взносов. Наличие минимального страхового стажа — обязательное условие назначения трудовой пенсии. Появление страхового стажа обусловлено созданием системы обязательного государственного социального страхования. За прошедшие 20 лет законодатель максимально детализировал и ужесточил нормативные требования к страховому стажу, а также последствия его «нехватки».

    Вопрос-ответ

    Вопрос-ответ

    Секреты управления персоналом

    "Бирюзовый" HR

    Будущее на расстоянии вытянутой руки