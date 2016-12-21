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Рабочее время

Практикум кадровика

В условиях неритмичной работы организаций при возникновении неблагополучной финансовой ситуации в связи с сокращением объемов производства и другими причинами экономического и производственного характера может возникнуть необходимость временного приостановления работы «до лучших времен». Должны ли сотрудники находиться на рабочих местах? Как следует оплатить время простоя? Какие документы необходимо оформить? Какие ошибки допускаются при объявлении простоя? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в статье.

Немногие наниматели задумываются о том, как правильно отказать в заключении трудового договора кандидату, который по тем или иным причинам не подходит на имеющуюся вакансию. Из статьи мы узнаем, на какие особенности следует обратить внимание, чтобы очередной отказ в приеме на работу не стал причиной судебного разбирательства.

Частная ситуация

Внесены изменения и дополнения в Положение о лицензировании отдельных видов деятельности (далее — Положение о лицензировании). Так, одним из нововведений является то, что с 01.03.2016 медицинские работники организаций частной формы собственности, имеющие среднее специальное медицинское образование, должны иметь первую или высшую квалификационную категорию, т.е. не могут работать медицинские сестры без категории и со второй квалификационной категорией.

Социальная защита

01.03.2016 вступили в силу изменения и дополнения в Положении о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. Мы расскажем о порядке обеспечения указанными пособиями в свете последних изменений в законодательстве.

Вопрос-ответ

Расторжение трудового договора

В данной статье рассмотрим последовательно порядок расторжения нанимателем трудового договора, заключенного на неопределенный срок, а также срочного трудового договора до истечения срока его действия за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Параллельно приведем образцы документов, оформляемых при нарушении работником трудовой дисциплины, а также обсудим различные нюансы, имеющие в этом процессе важное значение.

Что нового?

15.07.2016 вступают в силу дополнения и изменения в Законе Республики Беларусь от 30.12.2010 «О внешней трудовой миграции». Мы расскажем, на что необходимо обратить внимание нанимателям, использующим труд иностранцев.

18 апреля вступает в силу Положение о порядке выдачи разрешений на право ведения работ при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии. В статье мы ответим на следующие вопросы: Для выполнения каких работ нужно разрешение? Для каких должностей получение разрешения обязательно? Какие основные требования предъявляются к работникам (персоналу), которые должны получать разрешения? Какие необходимо представить документы?

Досуг с кадрами

Сколько длится декретный отпуск в разных странах мира? Как родители могут его использовать? На какие декретные выплаты могут рассчитывать? Об этом вы узнаете из статьи на примерах данных некоторых стран.

Секреты управления персоналом

Татьяна ЖЕЧКО продолжительный период работала руководителем HR-отдела «Торговой компании Милавица». Естественно, что перед такой компанией стояла задача по выработке и соблюдению стандартов обслуживания клиентов сотрудниками. Мы поговорили об опыте такой работы и о том, можно ли с помощью технологии «тайный покупатель» проверять собственный HR-отдел.