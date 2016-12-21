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Официально

Разъяснение по порядку расчета заработной платы работников, денежного довольствия военнослужащих, сотрудников, имеющих специальные звания, суворовцев, воспитанников воинских частей, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, установленных законодательством, в связи с проведением деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь

Оплата труда

Обсуждение необходимости и полезности внедрения системы грейдинга в организации нередко приводит к кардинально различным точкам зрения и даже спорам. В статье разберемся с основным вопросом: нужен ли грейдинг вашей компании? А также расскажем, как с помощью грейдинга можно сэкономить в кризисные времена.

Рабочее время

Практикум кадровика

В статье рассмотрим порядок действий нанимателя в случае лишения водителя организации права управления транспортными средствами за совершение административного правонарушения.

Поощрение работников повышает производительность труда, формирует лояльность у сотрудников, создает среду здоровой конкуренции и просто поднимает настроение. Поощряйте сотрудников, а мы расскажем, как правильно произвести кадровые действия.

Сегодня существует большое количество профессий (должностей) с разъездным характером работы. В статье мы рассмотрим особенности, которые отличают эту работу от обычной работы в офисе.

Круглый стол

Единой стратегии не существует ни в одной области работы HR, и именно поэтому мероприятия HR Trainstorm ориентированы на обмен опытом, мастер-классы, рассказы о победах и провалах — для того чтобы вдохновиться первыми и научиться избегать вторых. О том, как прошло первое подобное мероприятие, читайте в нашем обзоре.

Частная ситуация

Не секрет, что на время простоя наниматель часто отправляет работников в отпуск без сохранения либо с частичным сохранением заработной платы, переводит на 2/3 заработной платы, объявляет выходной. Учитываются ли эти периоды при определении среднего заработка?

На примере частной ситуации мы расскажем, как привлечь к работе сверх установленной продолжительности рабочего времени, оплатить сверхурочную работу и отразить время, отработанное сверхурочно, в документах учета.

Управление персоналом

По всей видимости, не найдется ни одной организации, которая в процессе своей деятельности не столкнулась бы с необходимостью увольнения (сокращения численности или штата) работников, в т.ч. и массового. Причины могут быть самые разные: недостаточность финансовых средств, реорганизация, проблемная ситуация в отрасли и т.д. Что необходимо сделать в создавшейся ситуации? Тем более что просто так, без всяких причин, уволить сотрудника невозможно, т.к. законодательство о труде надежно защищает работников. Кроме этого, могут пострадать деловая репутация и имидж организации. В данном случае можно реализовать программу аутплейсмента, основные положения которой раскроем в статье.

Вопрос-ответ

Расторжение трудового договора

Из предусмотренных законодательством о труде оснований расторжения договора увольнение по соглашению сторон считается самым простым способом расстаться с работником. Однако простая с виду процедура имеет свои подводные камни. Давайте разберемся.

Обсуждаем вопрос

На примере практической ситуации мы расскажем, какие ремонтные работы должен уметь выполнять водитель автомобиля и необходимо ли ему проходить дополнительное обучение по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля.

Законодательство о труде

Наличие института материальной ответственности мотивирует работника исполнять свои трудовые обязанности надлежащим образом и в полном объеме, не допуская повреждения, порчи или хищения имущества нанимателя. Мы расскажем об особенностях каждого вида материальной ответственности и условиях привлечения к ней работников.

HI-TECH

Не секрет, что персонал — ключевое звено во всех сферах. Именно он является тем фундаментом, на котором строится любое звено народного хозяйства, любой бизнес. Мы расскажем о современных технологиях, которые помогут оценить работника дистанционно.

Досуг с кадрами

Быстрее, выше, сильнее… и не только! Мы расскажем о мировых рекордах, достигнутых в профессиональной деятельности.

Секреты управления персоналом

В аналитике мелочей не бывает, любая информация важна. Ольга НАДТОЧАЕВА, руководитель направления «Исследования рынка труда», консультант по управлению персоналом Консалтинговой группы «Здесь и Сейчас», говорит, что для нее нет вчерашнего дня. Нельзя сказать, хорошо или плохо, если ты не знаешь, с чем сравнивать. Сейчас очень тяжелое время для рынка труда и заработных плат, есть много негативных моментов — это последствия предыдущих политик. Однако в принятии решений очень важно опираться на факты.