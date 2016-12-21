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    • № 4, апрель 2016

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    Колонка редактора

    Колонка редактора

    Новости события факты

    Новости. События. Факты

    Новости законодательства

    Новости законодательства

    Официально

    Письмо Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15.03.2016 № 1-2-12/525

    Разъяснение по порядку расчета заработной платы работников, денежного довольствия военнослужащих, сотрудников, имеющих специальные звания, суворовцев, воспитанников воинских частей, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, установленных законодательством, в связи с проведением деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь

    Оплата труда

    Система грейдирования — еще один помощник в кризис

    Обсуждение необходимости и полезности внедрения системы грейдинга в организации нередко приводит к кардинально различным точкам зрения и даже спорам. В статье разберемся с основным вопросом: нужен ли грейдинг вашей компании? А также расскажем, как с помощью грейдинга можно сэкономить в кризисные времена.

    Рабочее время

    О рабочем времени в мае 2016 года

    Практикум кадровика

    Если водителя лишили права управления транспортными средствами

    В статье рассмотрим порядок действий нанимателя в случае лишения водителя организации права управления транспортными средствами за совершение административного правонарушения.

    Поощряем работников за труд!

    Поощрение работников повышает производительность труда, формирует лояльность у сотрудников, создает среду здоровой конкуренции и просто поднимает настроение. Поощряйте сотрудников, а мы расскажем, как правильно произвести кадровые действия.

    Разъездной характер работы

    Сегодня существует большое количество профессий (должностей) с разъездным характером работы. В статье мы рассмотрим особенности, которые отличают эту работу от обычной работы в офисе.

    Круглый стол

    HR Trainstorm 2016 в Минске

    Единой стратегии не существует ни в одной области работы HR, и именно поэтому мероприятия HR Trainstorm ориентированы на обмен опытом, мастер-классы, рассказы о победах и провалах — для того чтобы вдохновиться первыми и научиться избегать вторых. О том, как прошло первое подобное мероприятие, читайте в нашем обзоре.

    Частная ситуация

    Отпуск или простой: различия в социальной защите работника

    Не секрет, что на время простоя наниматель часто отправляет работников в отпуск без сохранения либо с частичным сохранением заработной платы, переводит на 2/3 заработной платы, объявляет выходной. Учитываются ли эти периоды при определении среднего заработка?

    Привлекаем к сверхурочной работе

    На примере частной ситуации мы расскажем, как привлечь к работе сверх установленной продолжительности рабочего времени, оплатить сверхурочную работу и отразить время, отработанное сверхурочно, в документах учета.

    Управление персоналом

    Актуальные вопросы применения аутплейсмента в организации

    По всей видимости, не найдется ни одной организации, которая в процессе своей деятельности не столкнулась бы с необходимостью увольнения (сокращения численности или штата) работников, в т.ч. и массового. Причины могут быть самые разные: недостаточность финансовых средств, реорганизация, проблемная ситуация в отрасли и т.д. Что необходимо сделать в создавшейся ситуации? Тем более что просто так, без всяких причин, уволить сотрудника невозможно, т.к. законодательство о труде надежно защищает работников. Кроме этого, могут пострадать деловая репутация и имидж организации. В данном случае можно реализовать программу аутплейсмента, основные положения которой раскроем в статье.

    Вопрос-ответ

    Вопрос-ответ

    Расторжение трудового договора

    Увольнение по соглашению сторон: что может быть проще?

    Из предусмотренных законодательством о труде оснований расторжения договора увольнение по соглашению сторон считается самым простым способом расстаться с работником. Однако простая с виду процедура имеет свои подводные камни. Давайте разберемся.

    Обсуждаем вопрос

    Должен ли водитель уметь ремонтировать автомобиль?

    На примере практической ситуации мы расскажем, какие ремонтные работы должен уметь выполнять водитель автомобиля и необходимо ли ему проходить дополнительное обучение по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля.

    Законодательство о труде

    Материальная ответственность работников: всё, что вы хотели знать

    Наличие института материальной ответственности мотивирует работника исполнять свои трудовые обязанности надлежащим образом и в полном объеме, не допуская повреждения, порчи или хищения имущества нанимателя. Мы расскажем об особенностях каждого вида материальной ответственности и условиях привлечения к ней работников.

    HI-TECH

    «Следы» дистанционной диагностики в изучении личности работника

    Не секрет, что персонал — ключевое звено во всех сферах. Именно он является тем фундаментом, на котором строится любое звено народного хозяйства, любой бизнес. Мы расскажем о современных технологиях, которые помогут оценить работника дистанционно.

    Досуг с кадрами

    Достижения в карьере: «Книга рекордов Гиннесса»

    Быстрее, выше, сильнее… и не только! Мы расскажем о мировых рекордах, достигнутых в профессиональной деятельности.

    Секреты управления персоналом

    HR-аналитика

    5 цифр и 2 предложения

    В аналитике мелочей не бывает, любая информация важна. Ольга НАДТОЧАЕВА, руководитель направления «Исследования рынка труда», консультант по управлению персоналом Консалтинговой группы «Здесь и Сейчас», говорит, что для нее нет вчерашнего дня. Нельзя сказать, хорошо или плохо, если ты не знаешь, с чем сравнивать. Сейчас очень тяжелое время для рынка труда и заработных плат, есть много негативных моментов — это последствия предыдущих политик. Однако в принятии решений очень важно опираться на факты.