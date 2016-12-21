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Новости законодательства

Официально

В статье приведена таблица, в которой указаны все необходимые требования для назначения трудовой пенсии по возрасту в связи с изменениями в законодательстве о пенсионном обеспечении.

Рабочее время

Практикум кадровика

Как правильно привлечь работников к работе в ночное время? Какова будет продолжительность рабочего дня и недели? Какие гарантии предусмотрены работникам? Как оплатить работу в ночное время? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в статье.

Судебная практика

В последнее время в связи с экономической ситуацией во многих компаниях участились случаи сокращения численности или штата работников. Однако увольнение сотрудников по этому основанию не всегда проходит в соответствии с законодательством. Мы приведем примеры из судебной практики по искам лиц, уволенных в связи с сокращением численности или штата работников, а также представим судебную статистику по делам о трудовых спорах за 2015 год.

Частная ситуация

Создание, а соответственно, и существование отдела возможно при наличии в его штате не менее четырех штатных единиц, включая должность руководителя. Как поступить в ситуации, когда наниматель хочет ликвидировать отдел, в котором числится только работник в декрете?

Отпуска

Близится лето, а значит, не за горами долгожданный сезон отпусков. На какие особенности следует обратить внимание при их предоставлении, рассмотрим в статье.

Мы дадим ответы на неординарные вопросы о предоставлении трудовых отпусков, а также расскажем, что делать кадровой службе в нестандартной ситуации.

Нарушения законодательства о труде

Умные учатся на своих ошибках, мудрые — на чужих. В статье мы приведем примеры наиболее распространенных кадровых нарушений при предоставлении трудовых и социальных отпусков. Давайте быть мудрыми!

Вопрос-ответ

Интервью

Мотивировать работников в кризис может позволить себе не каждая компания, да и привычные методы стимулирования действуют уже не так эффективно. Что делать в этой ситуации, вы узнаете из интервью с Павлом Анатольевичем МАЗУРКЕВИЧЕМ, руководителем ООО «SpryBoard».

Что нового?

01.03.2016 были внесены изменения в порядок проведения предсменного (перед началом работы, смены) медицинского осмотра и освидетельствования работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Мы расскажем о них подробно.

В настоящее время одним из наиболее востребованных товаров являются юридические услуги, оказываемые как юридическим, так и физическим лицам. С 1 марта текущего года вступили в силу Правила осуществления деятельности по оказанию юридических услуг, утвержденные постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 22.01.2016 № 12.

HI-TECH

В чем секрет эффективного управления кадровыми ресурсами? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, потому что каждой сфере деятельности присущи свои технологии и «фишки». В статье мы рассмотрим технологии управления персоналом в сфере здравоохранения и приведем примеры стран ближнего и дальнего зарубежья.

Досуг с кадрами

Планируете отпуск? Наша статья поможет вам подготовиться и заставит улыбнуться.

Секреты управления персоналом

То, что персонал является ключевым фактором высокой эффективности и устойчивого развития бизнеса, известно. Но в настоящее время этого мало. Важно знать и понимать, что еще ценнее высокопотенциальные сотрудники (HiPo). Эксперты называют даже конкретную цифру — высокопотенциальный сотрудник в 2 раза ценнее для компании. Как оценить потенциал сотрудника, выявить будущего лидера, развить его и не потерять — об этом в интервью с Алексеем ГРИГОРЬЕВЫМ, управляющим консультантом отдела исследований и разработок, CEB SHL Russia&CIS.