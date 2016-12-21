Содержание

Колонка редактора

Новости события факты

Новости законодательства

Официально

Рабочее время

Практикум кадровика

Управление коммерческой организацией может осуществляться директором, правлением, дирекцией, советом директоров, общим собранием участников, наблюдательным советом. В качестве руководителя может выступать не только директор (физическое лицо), но и индивидуальный предприниматель — управляющий, юридическое лицо — управляющая организация. Мы разберем проблемные вопросы, касающиеся их обязательного государственного социального страхования.

В последнее время наблюдается особый интерес к проверке собственной кадровой документации как в государственных организациях, так и в частных компаниях. Это обусловлено усилившимся вниманием государственных органов к сфере документального оформления трудовых отношений и повышением компетентности сотрудников кадровой службы.

Частная ситуация

Лицу, отбывшему наказание с ограничением в трудовой деятельности либо освобожденному от него, взамен трудовой книжки выдается дубликат без внесения в него записи об ограничениях в трудовой деятельности в установленном порядке. Подробный порядок действий разберем в статье.

Уже совсем скоро в организации придут работать молодые специалисты по распределению, а нанимателям необходимо будет выплачивать им денежную помощь. Мы на примере практических ситуаций покажем, какие проблемные вопросы могут здесь возникнуть.

Управление персоналом

В условиях кризиса руководители компаний все чаще стали говорить о незатратных способах повышения производительности труда, что вполне логично. Как показывает практика, способов нематериальной мотивации в чистом виде, т.е. вообще без финансовых затрат, не так уж и много. Мы расскажем об одном из них.

Отпуска

Отдел кадров ежегодно сталкивается с проблемой накопившихся отпусков работников, причем иногда скапливаются отпуска за много лет работы. Мы расскажем, как это предотвратить, что делать, если такая ситуация все-таки произошла, а также каким работникам нельзя допускать накопления отпусков.

Отпускная пора в самом разгаре, и работы у специалистов кадровых служб, оформляющих отпуска, заметно прибавилось. В помощь им мы рассмотрим еще один вопрос, возникающий при предоставлении отдыха, — начисление отпускных выплат, а также разберемся, как правильно рассчитать их работникам, трудящимся неполный рабочий день, и совместителям.

На практике часто возникает вопрос о том, как правильно предоставить трудовой отпуск внешним совместителям. В статье мы рассмотрим особенности предоставления отпуска работникам-совместителям, а также обратим внимание на возможные нюансы.

Вопрос-ответ

Что нового?

15 июля 2016 г. вступают в силу дополнения и изменения в Закон Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции» и единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, касающиеся вопросов приема на работу иностранного персонала.

HI-TECH

Каждая компания имеет свою специфику, которая зависит в первую очередь от сферы деятельности. Мы расскажем, как грамотно учитывать рабочее время работников в ресторанах, кафе, гостиницах.

Секреты управления персоналом

Бывают бренды яркие, энергичные, при созерцании которых ускоряется обмен веществ в организме. Красота всегда эмоциональна, сила красоты неизмерима. Неудивительно, что стекло и металл шоу-рума (клиентской зоны) растворяются в харизме Jaguar Land Rover. Одна компания — два разных бренда. Разные философии, но один HR. И одни и те же сотрудники. Знакомьтесь, «Атлант-М Британия».