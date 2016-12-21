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    • № 8, август 2016

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    Колонка редактора

    Уважаемые читатели!

    Новости события факты

    Новости. События. Факты

    Новости законодательства

    Новости законодательства

    Рабочее время

    Биометрический учет рабочего времени в автоцентрах

    Ежегодно в Беларусь из-за рубежа ввозятся десятки тысяч автомобилей. На автомобильном рынке за клиента борются сотни автоцентров и автосервисов, и их количество постоянно растет. Мы расскажем об особенностях учета рабочего времени в автомобильном бизнесе.

    О рабочем времени в сентябре 2016 года

    Практикум кадровика

    Сезонные работники: особенности трудовых отношений

    Лето-осень — основная пора сезонных работ: идет заготовка дикорастущих плодов, ягод, грибов и растений, производится работа по уборке урожая и т.д. Какие виды работ относятся к сезонным? Кто такие сезонные работники? Как их принять на работу? Какие существуют особенности трудовых отношений с этой категорией работников? Об этом вы узнаете из статьи.

    Как произвести удержания из заработной платы и не нарушить права работников?

    Мы расскажем о порядке осуществления обязательных удержаний, удержаний, производимых по инициативе нанимателя и по инициативе работника, а также предоставим примеры необходимых документов.

    Прием на работу гражданина государства — участника ЕАЭС

    Поскольку прием на работу граждан ЕАЭС осуществляется в порядке, который отличается как от общего порядка, установленного для граждан Республики Беларусь, так и от специального, установленного для иностранцев, мы рассмотрим особенности данной процедуры.

    Круглый стол

    «HR-брендинг 2016: битва за эффективность»

    22 сентября в Минске состоится семинар Нины Осовицкой «HR-брендинг 2016: битва за эффективность», организатор — РАБОТА.TUT.BY. В особом представлении она не нуждается (неоднократно давала комментарии в журнале по HR-брендингу). Если кратко: с 2001 г. — сотрудник компании HeadHunter и почти десять лет консультант премии «HR-бренд» (в Беларуси Премия с 2014 г.). Мы задали Нине Осовицкой несколько вопросов.

    Частная ситуация

    Что делать нанимателю, если увольняющийся работник отказывается от передачи дел?

    В некоторых случаях увольняющийся работник, в т.ч. и работник кадровой службы, пытается избежать передачи дел. Причины этого могут быть разными, например: чтобы быстрее уволиться и перейти на работу в другую организацию без составления подробной описи передаваемых дел и другой документации; скрыть недостатки в ранее составленной им документации и отсутствие важных документов, за сохранность которых он непосредственно несет ответственность. В статье рассмотрим, какие действия может предпринять наниматель в подобных случаях.

    Отпуска

    6 способов замещения работника во время отпуска

    Лето — пора отпусков, поэтому нанимателю приходится искать пути замещения работников на это время. Если на больших предприятиях в силу большого количества работающих несколько проще распределить обязанности временно отсутствующего работника, то в небольших организациях порой это является проблемой. Рассмотрим варианты замещения работника во время отпуска и порядок их оформления.

    Вопрос-ответ

    Вопрос-ответ

    Гарантии и компенсации

    Расчет пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам после деноминации

    1 июля 2016 г. была проведена деноминация официальной денежной единицы Республики Беларусь путем замены денежных знаков образца 2000 г. на денежные знаки образца 2009 г. в соотношении 10 000 руб. в денежных знаках образца 2000 г. к 1 руб. в денежных знаках образца 2009 г.

    Что нового?

    Алгоритм проведения предрейсовых и иных медицинских обследований водителей в свете последних изменений

    В связи с тем что в Инструкцию о порядке проведения предрейсовых и иных медицинских обследований водителей механических транспортных средств (за исключением колесных тракторов) были внесены изменения и дополнения, мы рассмотрим порядок проведения этих обследований.

    HI-TECH

    Pokemon Go и кадровая безопасность: что должен учитывать наниматель?

    Мир захватили покемоны! Как ни странно, игровое приложение Pokemon Go затронуло в том числе и кадровую сферу. Мы приведем экспертные мнения о том, как реагировать нанимателю, если его работники играют в онлайн-приложение с дополненной реальностью, а также порассуждаем, насколько это безопасно для общества в принципе.

    Досуг с кадрами

    Самые неожиданные вопросы на собеседовании

    Кто-то может возмутиться: «Да зачем вообще нужны эти глупые вопросы?». Однако, как показывает практика, нестандартные и шуточные вопросы на собеседовании являются хорошим способом проверки творческого потенциала, гибкости, критического мышления и способности работать в новых и некомфортных условиях.

    Секреты управления персоналом

    Поведенческое интервью

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