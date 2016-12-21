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Рабочее время

Практикум кадровика

Из статьи вы узнаете, как организации подготовиться к принятию граждан для прохождения альтернативной службы. Также мы представим подробный алгоритм кадровых действий по оформлению такого гражданина в компанию и приведем примеры всех необходимых документов.

Мы расскажем о том, как поступить нанимателю, если работница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, хочет выйти на работу на неполное рабочее время, и приведем примеры всех необходимых документов для оформления данной процедуры.

Совместительство представляет собой взаимовыгодное сотрудничество работника и нанимателя и применяется в трудовых отношениях. В статье мы осветим нормы законодательства, регулирующие труд лиц, работающих по совместительству, приведем примеры оформления локальных нормативных правовых актов, а также проанализируем ошибки при оформлении работы по совместительству.

Чтобы проверка прошла успешно, к ней целесообразно подготовиться заранее, тщательно проанализировав все вопросы, связанные с организацией кадрового учета и охраной труда работников. На что следует обратить особое внимание?

Круглый стол

25 августа в Минске прошел практический семинар «Профессиональный HR: структурная диагностика персонала», спикером которого выступил Андрей ТЫСЛЕНКО, эксперт по организации и совершенствованию систем управления. Организатор семинара — компания «Альянс: центр развития и роста»; журнал «Отдел кадров» выступил в качестве информационного партнера мероприятия.

Отпуска

Зачастую на практике возникает необходимость в продлении или переносе трудового отпуска. Мы разберем возможные варианты переноса и продления отпуска на практических ситуациях и приведем примеры всех необходимых кадровых документов.

Вопрос-ответ

Обсуждаем вопрос

Деноминация была проведена больше двух месяцев назад, а к нам в редакцию продолжают поступать вопросы. В статье эксперты обсудят юридические и кадровые моменты.

Что нового?

В Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь поступил проект Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам трудовых отношений» (далее — Проект Закона). На рассмотрение вынесены в т.ч. планируемые изменения в нормы Трудового кодекса Республики Беларусь.

18 июля 2016 г. принят Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь “О занятости населения Республики Беларусь”», которым в том числе затрагивается положение современного нанимателя. Основная часть изменений и дополнений вступает в силу через 3 месяца после официального опубликования (24 октября 2016 г.), но некоторые положения вступят в силу 1 января 2017 г., о чем будет сделано дополнительное уточнение в тексте.

HI-TECH

Пока приложение Pokе΄mon Go бьет все рекорды скачиваний во всем мире, у многих нанимателей возникают вполне закономерные вопросы о том, как повлияет ловля Пикачу на вашем предприятии или в офисе на прибыль компании и в каком спортивном зале вашему штатному Бульбозавру придется защищать данные о ваших контрагентах и работниках. Давайте разбираться.

Секреты управления персоналом

Партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Мария МАКАРУШКИНА считает, что корпоративные запреты бывают вполне разумными, например, не ругать конкурентов. Кстати, в «ЭКОПСИ» это правило тоже действует. Разумным она считает запрет на обсуждение зарплат, иначе компания получит нездоровое соперничество не по результатам, а по зарплатам, и демотивацию.