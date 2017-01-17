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Трудовой договор

Контрактная форма найма в последние годы приобретает у нанимателей все большую популярность. Такая разновидность трудового договора является наиболее выгодной для каждой из сторон, однако, несмотря на частое применение, имеет свои особенности и, безусловно, недостатки, которые на данный момент не урегулированы нормами законодательства.

Практикум кадровика

В деятельности любого юридического лица может иметь место ситуация, при которой учредителями будет принято решение о реорганизации. Какие действия в подобном

Получение прибыли субъектами хозяйствования тесно связано с конкурентными отношениями, в т.ч. с проблемой защиты коммерческой тайны. И это вполне объяснимо:если определенные сведения становятся известны конкурентам, это может повлечь для предприятия неблагоприятные последствия. Поэтому современное законодательство рассматривает использование либо разглашение коммерческой тайны как недобросовестные конкурентные действия и предусматривает за них различные виды ответственности, вплоть до уголовной.

Причины начисления работнику излишних денежных средств могут быть разные: счетная ошибка, в результате которой работнику выплачивается заработная плата в большем размере, нежели должно быть начислено; выдача аванса на командировочные расходы, когда по предоставленному отчету позже оказывается, что работнику выданы лишние денежные средства. В указанных случаях работник автоматически становится должником. О том, какие действия должен предпринять наниматель, чтобы вернуть излишне начисленные денежные средства, и как при этом не нарушить законодательство, пойдет речь в данном материале.

Охрана труда

Несмотря на конкретные требования законодательства о труде, практически во всех организациях встречаются отдельные нарушения в области охраны труда, которые могут иметь отрицательные последствия как для работников, так и для нанимателей. Рассмотрим наиболее частые ошибки и их возможные последствия.

Делопроизводство

Для осуществления рационального документооборота в организации важно своевременно выявлять и уничтожать устаревшие документы, для чего нами будут рассмотрены принципы и критерии экспертизы ценности документов, порядок организации и проведения экспертизы ценно

Отпуска

Согласно ч. 2 ст. 150 ТК работники имеют право на получение трудовых и социальных отпусков. В статье будут рассмотрены основные моменты предоставления одного из социальных отпусков — отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Вопрос-ответ

Обучение

Зачастую наниматели оплачивают работникам профессиональное обучение в целях повышения квалификации либо получения среднего профессионального и высшего образования, взамен чего работники обязуются отработать у нанимателя по окончании учебы определенный срок. Рассмотрим, на каких условиях можно оформить договоры на обучение работника, чтобы были соблюдены интересы и самого работника, и нанимателя, а также расскажем, какие траты на обучение можно учесть для целей налогообложения прибыли.

Секреты управления персоналом

Лишний раз представлять Александра МУДРИКА особого смысла нет. Скажем только, что с сентября 2016 г. он директор Бизнес-школы «Здесь и Сейчас». Мы решили поговорить с ним об HR-бенчмаркинге, поскольку у него большой опыт в проведении исследований и многие годы он пытается объяснить HR-ам, что нужно научиться разговаривать с собственниками на языке цифр, и HR-бенчмаркинг — один из лучших помощников в этом деле.