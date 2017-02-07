Содержание

Колонка редактора

Новости события факты

Новости законодательства

Рабочее время

Практикум кадровика

(Окончание. Начало в № 1.)

Интернатура — это обязательная форма последипломного образования, целью которого является приобретение и совершенствование практических навыков выпускников медицинских учреждений высшего образования. Обучение проводится на базе медицинских учреждений под руководством соответствующего учреждения высшего образования. Окончившим интернатуру присваивается специальность врача-специалиста и выдается диплом об окончании интернатуры. Мы расскажем, каким образом кадровой службе учреждений здравоохранения организовать прохождение интернатуры врачами-интернами.

В современных условиях сложно представить трудовую деятельность без мобильной связи, которая позволяет работникам оперативно разрешать служебные вопросы внутреннего и внешнего взаимодействия. А для тех, чья работа носит разъездной характер либо связана с частыми служебными командировками, она и вовсе оказывается первоочередной необходимостью. Как правильно организовать пользование корпоративной мобильной связью в компании, вы узнаете из статьи.

Судебная практика

Декрет № 5 вступил в силу 1 января 2015 г. и действует в отношении всех нанимателей, в т.ч. организаций государственной и частной форм собственности. Несмотря на двухлетнюю практику его применения, документ попрежнему вызывает немало судебных споров, связанных с неправильным применением его норм. В статье мы рассмотрим соответствующую судебную практику, что поможет нанимателю избежать возможных ошибок.

Коллективные трудовые отношения

В современных условиях трудовое законодательство все больше подстраивается к отношениям, которые еще недавно отсутствовали в рамках трудового права. Это свидетельствует об углублении и расширении правового регулирования труда лиц, не относящихся к наемному персоналу, а также лиц, являющихся собственниками и вместе с тем работниками этой же организации.

Частная ситуация

Законодательство предоставляет одиноким матерям многие социальные гарантии. В рубрике «Частная ситуация» мы расскажем, вправе ли наниматель установить режим неполного рабочего времени работнице, имеющей двух детей в возрасте от трех до четырнадцати лет.

Делопроизводство

У каждого работника кадровой службы в практической деятельности не раз возникал вопрос: каким именно образом необходимо ознакамливать работников с локальными нормативными правовыми актами нанимателя? Мы расскажем о том, как наверняка подтвердить факт ознакомления работника с документом, чтобы застраховать нанимателя от возможных споров в дальнейшем.

Нарушения законодательства о труде

Контракт как разновидность срочного трудового договора лишает работника права на досрочное его расторжение по собственному желанию, что нередко приводит к возникновению конфликтных ситуаций. Однако при наличии определенных об- стоятельств работник имеет право потребовать досрочного расторжения контракта. Как работнику защитить свои права в такой ситуации, а нанимателю не нарушить законодательство?

Вопрос-ответ

Что нового?

Представители Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь предприняли комплекс мер, направленных на повышение прозрачности предоставления услуг по трудоустройству граждан.

Секреты управления персоналом

Ксения КРУЧИНИНА, заместитель генерального директора по персоналу в SoftClub, старается подбирать персонал по способностям, чем по опыту. На несоответствие формальным требованиям можно закрывать глаза, но к этому не готовы ни руководители компаний, ни сами кандидаты, готовые приняться за любую работу.