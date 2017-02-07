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Практикум кадровика
(Окончание. Начало в № 1.)
Интернатура — это обязательная форма последипломного образования, целью которого является приобретение и совершенствование практических навыков выпускников
медицинских учреждений высшего образования. Обучение проводится на базе медицинских учреждений под руководством соответствующего учреждения высшего образования. Окончившим интернатуру присваивается специальность врача-специалиста и выдается диплом об окончании интернатуры.
Мы расскажем, каким образом кадровой службе учреждений здравоохранения организовать прохождение интернатуры врачами-интернами.
В современных условиях сложно представить трудовую деятельность без мобильной связи, которая позволяет работникам оперативно разрешать служебные вопросы внутреннего и внешнего взаимодействия. А для тех, чья работа носит разъездной характер либо связана с частыми служебными командировками, она и вовсе оказывается первоочередной необходимостью.
Как правильно организовать пользование корпоративной мобильной связью в компании, вы узнаете из статьи.
Судебная практика
Декрет № 5 вступил в силу 1 января 2015 г. и действует в отношении всех нанимателей, в т.ч. организаций государственной и частной форм собственности. Несмотря на двухлетнюю практику его применения, документ попрежнему вызывает немало судебных споров, связанных с неправильным применением его норм. В статье мы
рассмотрим соответствующую судебную практику, что поможет нанимателю избежать возможных ошибок.
Коллективные трудовые отношения
В современных условиях трудовое законодательство все больше подстраивается к отношениям, которые еще недавно отсутствовали в рамках трудового права. Это
свидетельствует об углублении и расширении правового регулирования труда лиц, не относящихся к наемному персоналу, а также лиц, являющихся собственниками
и вместе с тем работниками этой же организации.
Частная ситуация
Законодательство предоставляет одиноким матерям многие социальные гарантии. В рубрике «Частная ситуация» мы расскажем, вправе ли наниматель установить режим неполного рабочего времени работнице, имеющей двух детей в возрасте от трех до четырнадцати лет.
Делопроизводство
У каждого работника кадровой службы в практической деятельности не раз возникал вопрос: каким именно образом необходимо ознакамливать работников с локальными нормативными правовыми актами нанимателя? Мы расскажем о том, как наверняка подтвердить факт ознакомления работника с документом, чтобы застраховать нанимателя от возможных споров в дальнейшем.
Нарушения законодательства о труде
Контракт как разновидность срочного трудового договора лишает работника права
на досрочное его расторжение по собственному желанию, что нередко приводит
к возникновению конфликтных ситуаций. Однако при наличии определенных об-
стоятельств работник имеет право потребовать досрочного расторжения контракта.
Как работнику защитить свои права в такой ситуации, а нанимателю не нарушить
законодательство?
Вопрос-ответ
Что нового?
Представители Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь предприняли комплекс мер, направленных на повышение прозрачности предоставления
услуг по трудоустройству граждан.
Секреты управления персоналом
Ксения КРУЧИНИНА, заместитель генерального директора по персоналу в SoftClub, старается подбирать персонал по способностям, чем по опыту. На несоответствие формальным требованиям можно закрывать глаза, но к этому не готовы ни руководители компаний, ни сами кандидаты, готовые приняться за любую работу.