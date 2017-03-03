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    • № 3, март 2017

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    Колонка редактора

    Уважаемые читатели!

    Новости события факты

    Новости. События. Факты

    Новости законодательства

    Новости законодательства

    Рабочее время

    О рабочем времени в апреле 2017 года

    Практикум кадровика

    Как оформить изменение размера и объема компенсаций по результатам аттестации рабочих мест?

    Отсутствие в законодательстве четкого определения существенных условий труда создает немало проблем на практике каждому кадровику. В статье мы расскажем, является ли размер компенсации по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда одним из существенных условий труда, а также приведем примерный порядок оформления таких изменений.

    Лучше поздно, чем никогда: как взыскать ущерб с уволенного работника

    Иногда наниматель обнаруживает причиненный ему ущерб уже после увольнения работника, следовательно, удержать размер причиненного нанимателю ущерба из заработной платы работника не представляется возможным. Причины запоздалого обнаружения ущерба различны: некачественное проведение инвентаризации или запоздалое получение от поставщиков приходных документов. Да и сокрытие недостачи самим работником исключать нельзя.

    Командировки от А до Я

    Судебная практика

    Признается ли отмена доплаты к окладу изменением существенных условий труда?

    Коллективные трудовые отношения

    Забастовка как метод разрешения коллективного трудового спора

    Столкновение интересов нанимателя и работников на любой стадии трудовых отношений может привести к конфликту. Но как поступить, если стороны так и не пришли к компромиссу в споре?

    Частная ситуация

    Кто может выполнять функции кадровика при отсутствии отдела кадров?

    Нередко в коммерческих организациях с небольшой численностью работников штатное расписание не предусматривает наличие отдела кадров. Кто в таком случае должен выполнять обязанности кадрового работника?

    Социальная защита

    Особенности регулирования труда работников с инвалидностью

    Многие люди с ограниченными возможностями хотят и, что немаловажно, могут полноценно работать. О том, какие гарантии предоставлены такому работнику законом и на какие особенности регулирования труда инвалидов обратить внимание нанимателю, вы узнаете из статьи.

    Отпуска

    В отпуск по уходу за ребенком идет папа

    Появление на свет ребенка является большой радостью для каждой семьи. Нельзя не отметить тот факт, что постепенно изживает себя старый стереотип о том, что ухаживать за ребенком — это исключительно женская прерогатива. Нахождение мужчины в отпуске по уходу за ребенком перестает быть чем-то экстраординарным. К тому же закон предоставляет и матери, и отцу в этом вопросе равные права: любой из родителей может уйти в такой отпуск.

    Вопрос-ответ

    Вопрос-ответ

    Гарантии и компенсации

    Оформляем работу в праздники

    Не все работники могут позволить себе отдых в праздничные дни. Кто-то должен обеспечивать подачу электричества в наши дома, работу магазинов и кафе, помогать больным, охранять порядок на улицах. В статье мы рассмотрим особенности привлечения работников к работе в выходные и праздничные нерабочие дни.

    Обсуждаем вопрос

    Вопросы ответственности руководителя за финансовое состояние государственного предприятия

    В Республике Беларусь функция государства в экономике разделяется на две составляющие. С одной стороны, государство выступает как регулятор различных имущественных отношений, принимая различные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность субъектов хозяйствования, а с другой — является субъектом хозяйственной деятельности. В результате этого не только возникает вопрос о равенстве всех форм собственности, но и руководители организаций оказываются под «двойным воздействием».

    Секреты управления персоналом

    Пассивный кандидат

    Хороший рекрутер думает на много лет вперед

    Елена ШЕВЕЛЕВА, рекрутер-фрилансер, считает, что хороший рекрутер всегда думает на много лет вперед и постепенно формирует сеть контактов и свой имидж. В нужный момент это здорово помогает в работе с пассивными кандидатами и позволяет зачастую сразу перейти к делу.