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Рабочее время

Практикум кадровика

Отсутствие в законодательстве четкого определения существенных условий труда создает немало проблем на практике каждому кадровику. В статье мы расскажем, является ли размер компенсации по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда одним из существенных условий труда, а также приведем примерный порядок оформления таких изменений.

Иногда наниматель обнаруживает причиненный ему ущерб уже после увольнения работника, следовательно, удержать размер причиненного нанимателю ущерба из заработной платы работника не представляется возможным. Причины запоздалого обнаружения ущерба различны: некачественное проведение инвентаризации или запоздалое получение от поставщиков приходных документов. Да и сокрытие недостачи самим работником исключать нельзя.

Судебная практика

Коллективные трудовые отношения

Столкновение интересов нанимателя и работников на любой стадии трудовых отношений может привести к конфликту. Но как поступить, если стороны так и не пришли к компромиссу в споре?

Частная ситуация

Нередко в коммерческих организациях с небольшой численностью работников штатное расписание не предусматривает наличие отдела кадров. Кто в таком случае должен выполнять обязанности кадрового работника?

Социальная защита

Многие люди с ограниченными возможностями хотят и, что немаловажно, могут полноценно работать. О том, какие гарантии предоставлены такому работнику законом и на какие особенности регулирования труда инвалидов обратить внимание нанимателю, вы узнаете из статьи.

Отпуска

Появление на свет ребенка является большой радостью для каждой семьи. Нельзя не отметить тот факт, что постепенно изживает себя старый стереотип о том, что ухаживать за ребенком — это исключительно женская прерогатива. Нахождение мужчины в отпуске по уходу за ребенком перестает быть чем-то экстраординарным. К тому же закон предоставляет и матери, и отцу в этом вопросе равные права: любой из родителей может уйти в такой отпуск.

Вопрос-ответ

Гарантии и компенсации

Не все работники могут позволить себе отдых в праздничные дни. Кто-то должен обеспечивать подачу электричества в наши дома, работу магазинов и кафе, помогать больным, охранять порядок на улицах. В статье мы рассмотрим особенности привлечения работников к работе в выходные и праздничные нерабочие дни.

Обсуждаем вопрос

В Республике Беларусь функция государства в экономике разделяется на две составляющие. С одной стороны, государство выступает как регулятор различных имущественных отношений, принимая различные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность субъектов хозяйствования, а с другой — является субъектом хозяйственной деятельности. В результате этого не только возникает вопрос о равенстве всех форм собственности, но и руководители организаций оказываются под «двойным воздействием».

Секреты управления персоналом

Елена ШЕВЕЛЕВА, рекрутер-фрилансер, считает, что хороший рекрутер всегда думает на много лет вперед и постепенно формирует сеть контактов и свой имидж. В нужный момент это здорово помогает в работе с пассивными кандидатами и позволяет зачастую сразу перейти к делу.