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Рабочее время

Практикум кадровика

Не зря апрель — традиционный месяц проведения первого в году республиканского субботника. Не успело выглянуть весеннее солнце — как сошел снежный покров, обнажив прятавшуюся под снегом с осени листву. А учитывая, что Беларусь — одна из самых «зеленых» стран, облагораживание территории после зимы приобретает поистине глобальные масштабы, с которыми не справится ни одна муниципальная служба. В статье мы расскажем о том, как правильно оформить проведение субботника.

Практика является одним из этапов обучения как при получении профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, так и при освоении образовательных программ дополнительного образования взрослых (подготовки, переподготовки, повышения квалификации). В статье мы расскажем о том, как нанимателю грамотно оформить прохождение практики в коммерческой организации.

Судебная практика

Неправильное применение норм законодательства о материальной ответственности может повлечь для нанимателя не только невозможность взыскания с работника причиненного ущерба, но и дополнительные судебные расходы. На примерах из судебной практики мы покажем, что следует учесть при привлечении работника к материальной ответственности, чтобы допущенные ошибки не обернулись для нанимателя головной болью в дальнейшем.

Споры между работниками и нанимателями возникают в связи с нарушением законодательства о труде или неправильным его применением: при приеме на работу и заключении трудового договора, в процессе трудовых отношений, при увольнении. Зачастую возникновение споров обусловлено неправильным пониманием работниками норм законодательства о труде, вследствие чего работники заявляют необоснованные требования, в удовлетворении которых суды отказывают.

Делопроизводство

Проблема сокращения объема и оптимизации документооборота никогда не теряет своей актуальности. В статье мы дадим советы, которые помогут нанимателю избежать ненужной бумажной волокиты.

Отпуска

На практике широко распространена ситуация, когда работник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, хочет прервать его и приступить к работе на условиях неполного рабочего времени. Документальное оформление такого досрочного выхода рассмотрим в статье.

Бывают ситуации, когда по непредвиденным обстоятельствам работник не может выйти на работу в определенный день. Какие действия в этом случае необходимо выполнить нанимателю? Когда наниматель обязан предоставить отгул работнику? Давайте разбираться.

Вопрос-ответ

Гарантии и компенсации

Секреты управления персоналом

Мы очень обрадовались, когда в байнете обнаружили ресурс, посвященный интерим-менеджменту. Вскоре выяснили, что его создателем является Геннадий ТЕРПИЛОВСКИЙ, человек, поработавший и руководителем организации, и в консалтинге. На сегодняшний день в его портфеле есть и опыт работы интеримом.