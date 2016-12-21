  • О компании
  • Контакты
    •
  • О журнале
  • Авторам
  • Подписка
  • Рекламодателям
  • Форум

    • № 10, октябрь 2016

    Выберите номер:

    Совет: Подпишитесь на содержание новых номеров и уведомления о новых горячих линиях журнала «Отдел кадров» на ваш e-mail!
    • Журнал «Экология на предприятии»
    • Журнал «Заработная плата»
    • Журнал «Планово-экономический отдел»

    Содержание RSS Подписка

    Колонка редактора

    Уважаемые читатели!

    Новости события факты

    Новости. События. Факты

    Новости законодательства

    Новости законодательства

    Рабочее время

    О рабочем времени в ноябре 2016 года

    Практикум кадровика

    Если дата истечения срока контракта выпадает на выходной день

    В практической деятельности специалистов кадровых служб нередко имеет место ситуация, когда дата увольнения работника в связи с истечением срока контракта выпадает на выходной день. Из статьи вы узнаете ответы на часто возникающие в подобном случае вопросы: какой датой следует проводить увольнение и в какой день выдавать увольняемому сотруднику трудовую книжку и производить окончательный расчет?

    Получение разрешения на временное проживание в Республике Беларусь для трудящегося-иммигранта

    При привлечении в качестве работников трудящихся-иммигрантов наниматель нередко сталкивается с различного рода трудностями. В данной статье рассмотрим алгоритм получения разрешения на временное проживание в Республике Беларусь для иностранцев, планирующих работать в Беларуси, и расскажем, что в данном случае должен знать наниматель.

    Работник проходит альтернативную службу в организации. Что нужно знать нанимателю?

    В прошлом номере журнала мы говорили о том, как нанимателю принять гражданина для прохождения альтернативной службы и оформить все необходимые документы. Сейчас мы расскажем о предоставлении отпусков таким работникам, переводе в другую организацию, привлечении к ответственности и увольнении. А также приведем примеры всех необходимых документов.

    Коллективные трудовые отношения

    Создаем профсоюз в организации: алгоритм действий

    Частная ситуация

    Корпоративный запрет на обсуждение заработной платы: это правомерно?

    Что относится к коммерческой тайне? Вопрос довольно распространенный, несмотря на четкое нормативное регулирование в данной сфере. Рассмотрим на примере практической ситуации нюансы, которые могут возникнуть в компании.

    Управление персоналом

    В компании планируется ввести дресс-код. Что нужно знать?

    В настоящее время в организациях все чаще стали устанавливать дресс-код. Он свидетельствует о статусности организации, наличии корпоративной культуры и приверженности работников своей компании. Однако, прежде чем установить дресс-код для определенной организации, нужно знать принципы, особенности и запреты, касающиеся внешнего вида сотрудников для каждой сферы деятельности.

    Отпуска

    Дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы: кому, когда, как?

    Согласно п. 1 ч. 2 ст. 150 Трудового кодекса Республики Беларусь трудовые отпуска подразделяются на основной и дополнительные. Одними из видов дополнительных отпусков являются дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы. Мы рассмотрим порядок предоставления таких отпусков и на практическом примере приведем расчет продолжительности дополнительного отпуска в конкретном случае.

    Вопрос-ответ

    Вопрос-ответ

    Гарантии и компенсации

    Женщины и работники, имеющие семейные обязанности: правовые гарантии

    Помимо гарантий, установленных для всех работников, белорусское законодательство устанавливает дополнительные гарантии определенным категориям работников.Наниматель должен четко знать, кому, когда и как предоставлять такие гарантии. В статье мы поговорим о гарантиях для женщин и работников, имеющих семейные обязанности.

    Что нового?

    О вакансии в свете новой редакции Закона «О занятости населения Республики Беларусь»

    В Закон Республики Беларусь от 15.06.2006 «О занятости населения Республики Беларусь» были внесены изменения, основная часть которых вступает в силу 24 октября 2016 г. В частности, было введено определение вакансии. Мы попытаемся разобраться, что же такое вакансия и какое правовое значение будет иметь данный термин на практике.

    Секреты управления персоналом

    Preboarding

    «Плюшки» для миллениалов, или С чего начинается пребординг

    Почему адаптации персонала сегодня уже мало и должна быть предадаптация? Как добиться вовлеченности при помощи мобильных приложений? Об этом мы поговорили с Евгенией БЕРЕЗЮК, бизнес-аналитиком компании CactusSoft. Мы свято верим, что если чудеса ребординга выйдут за рамки IT, то мы дождемся существенного экономического эффекта. Вот оно, HR-счастье! 