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Рабочее время

Практикум кадровика

В практической деятельности специалистов кадровых служб нередко имеет место ситуация, когда дата увольнения работника в связи с истечением срока контракта выпадает на выходной день. Из статьи вы узнаете ответы на часто возникающие в подобном случае вопросы: какой датой следует проводить увольнение и в какой день выдавать увольняемому сотруднику трудовую книжку и производить окончательный расчет?

При привлечении в качестве работников трудящихся-иммигрантов наниматель нередко сталкивается с различного рода трудностями. В данной статье рассмотрим алгоритм получения разрешения на временное проживание в Республике Беларусь для иностранцев, планирующих работать в Беларуси, и расскажем, что в данном случае должен знать наниматель.

В прошлом номере журнала мы говорили о том, как нанимателю принять гражданина для прохождения альтернативной службы и оформить все необходимые документы. Сейчас мы расскажем о предоставлении отпусков таким работникам, переводе в другую организацию, привлечении к ответственности и увольнении. А также приведем примеры всех необходимых документов.

Коллективные трудовые отношения

Частная ситуация

Что относится к коммерческой тайне? Вопрос довольно распространенный, несмотря на четкое нормативное регулирование в данной сфере. Рассмотрим на примере практической ситуации нюансы, которые могут возникнуть в компании.

Управление персоналом

В настоящее время в организациях все чаще стали устанавливать дресс-код. Он свидетельствует о статусности организации, наличии корпоративной культуры и приверженности работников своей компании. Однако, прежде чем установить дресс-код для определенной организации, нужно знать принципы, особенности и запреты, касающиеся внешнего вида сотрудников для каждой сферы деятельности.

Отпуска

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 150 Трудового кодекса Республики Беларусь трудовые отпуска подразделяются на основной и дополнительные. Одними из видов дополнительных отпусков являются дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы. Мы рассмотрим порядок предоставления таких отпусков и на практическом примере приведем расчет продолжительности дополнительного отпуска в конкретном случае.

Вопрос-ответ

Гарантии и компенсации

Помимо гарантий, установленных для всех работников, белорусское законодательство устанавливает дополнительные гарантии определенным категориям работников.Наниматель должен четко знать, кому, когда и как предоставлять такие гарантии. В статье мы поговорим о гарантиях для женщин и работников, имеющих семейные обязанности.

Что нового?

В Закон Республики Беларусь от 15.06.2006 «О занятости населения Республики Беларусь» были внесены изменения, основная часть которых вступает в силу 24 октября 2016 г. В частности, было введено определение вакансии. Мы попытаемся разобраться, что же такое вакансия и какое правовое значение будет иметь данный термин на практике.

Секреты управления персоналом

Почему адаптации персонала сегодня уже мало и должна быть предадаптация? Как добиться вовлеченности при помощи мобильных приложений? Об этом мы поговорили с Евгенией БЕРЕЗЮК, бизнес-аналитиком компании CactusSoft. Мы свято верим, что если чудеса ребординга выйдут за рамки IT, то мы дождемся существенного экономического эффекта. Вот оно, HR-счастье! 