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Рабочее время

Практикум кадровика

В целях сохранности имущества и контроля за соблюдением трудовой дисциплины наниматель зачастую видит необходимость в установке систем видеонаблюдения. В статье мы поможем разобраться во всех нюансах, связанных с этой задачей.

Вопросы, связанные с отстранением работника от работы, обычно возникают внезапно, в связи с чем вероятность совершения ошибок в действиях нанимателя очень велика. в статье мы расскажем, как оформить отстранение от работы по всем правилам.

Работники кадровой службы в своей деятельности часто сталкиваются с необходимостью оформить временное исполнение обязанностей руководителя организации (например, при его болезни, командировке, отпуске или увольнении). отсутствие в действующем законодательстве определения понятий «исполнение обязанностей» и «временное замещение», как и закрепленного порядка их оформления, создает нанимателю немало проблем.

(окончание. начало в № 11.)

Частная ситуация

На конкретных примерах мы покажем, как отличить перевод от перемещения, и поможем разобраться, какие изменения труда признаются переводом, а какие — нет.

На конкретном примере мы расскажем, в каких случаях и при каких условиях наниматель вправе предоставить заем работнику.

В статье мы расскажем, в каких случаях участие государственного должностного лица в управлении коммерческими организациями является нарушением антикоррупционного законодательства Республики Беларусь, а в каких — нет.

Отпуска

Не за горами 5 января — установленный законодательством день, не позднее которого должны быть составлены графики отпусков на календарный год (если иная дата не установлена в локальных нормативных правовых актах нанимателя). В статье мы расскажем о проблемах, возникающих у нанимателя при составлении графиков отпусков, а также о путях их решения.

Вопрос-ответ

Гарантии и компенсации

На практике часто возникает ситуация, когда работник для выполнения возложенных на него трудовых функций использует личный автомобиль. в статье мы рассмотрим, на какие компенсационные выплаты со стороны нанимателя он вправе рассчитывать и как документально оформить их предоставление.

Обсуждаем вопрос

Чем ближе Новый год, тем больше забот появляется у нанимателей. Одна из них — выдача праздничных подарков работникам организации. Мы расскажем, на что обратить внимание при осуществлении выдачи подарков, какие документы оформить и как учесть новогодние расходы в бухгалтерии.

Календарь кадровика

Календарь станет хорошей подсказкой работникам отдела кадров о времени представления различных видов отчетности и совершения иных кадровых действий.

Секреты управления персоналом

Две умные, симпатичные девушки с занозами пять лет назад решили привести активно развивающийся рынок бизнес-обучения в порядок, разложить все по полочкам, ну и добавить кое-что свое. Так, управляющими партнерами Виринеей СТАШИНСКОЙ и Еленой БЕКИШ был создан «Тренинговый портал Аспект». Мы решили призвать их к ответу, и вот что получилось.