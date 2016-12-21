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    • № 12, декабрь 2016

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    Колонка редактора

    Уважаемые читатели!

    Новости события факты

    Новости. События. Факты

    Новости законодательства

    Новости законодательства

    Рабочее время

    О переносе рабочих дней в 2017 году

    О рабочем времени в январе 2017 года

    Практикум кадровика

    Вводим систему видеонаблюдения в организации

    В целях сохранности имущества и контроля за соблюдением трудовой дисциплины наниматель зачастую видит необходимость в установке систем видеонаблюдения. В статье мы поможем разобраться во всех нюансах, связанных с этой задачей.

    Отстранение работника от работы

    Вопросы, связанные с отстранением работника от работы, обычно возникают внезапно, в связи с чем вероятность совершения ошибок в действиях нанимателя очень велика. в статье мы расскажем, как оформить отстранение от работы по всем правилам.

    Оформляем правильно временное исполнение обязанностей руководителя

    Работники кадровой службы в своей деятельности часто сталкиваются с необходимостью оформить временное исполнение обязанностей руководителя организации (например, при его болезни, командировке, отпуске или увольнении). отсутствие в действующем законодательстве определения понятий «исполнение обязанностей» и «временное замещение», как и закрепленного порядка их оформления, создает нанимателю немало проблем.

    Отправляем работника на пенсию

    (окончание. начало в № 11.)

    Частная ситуация

    Что считать переводом работника?

    На конкретных примерах мы покажем, как отличить перевод от перемещения, и поможем разобраться, какие изменения труда признаются переводом, а какие — нет.

    Предоставляем заем работнику на потребительские нужды

    На конкретном примере мы расскажем, в каких случаях и при каких условиях наниматель вправе предоставить заем работнику.

    Ограничение участия в управлении коммерческими организациями как метод противодействия коррупции

    В статье мы расскажем, в каких случаях участие государственного должностного лица в управлении коммерческими организациями является нарушением антикоррупционного законодательства Республики Беларусь, а в каких — нет.

    Отпуска

    Проблемные моменты составления графика отпусков

    Не за горами 5 января — установленный законодательством день, не позднее которого должны быть составлены графики отпусков на календарный год (если иная дата не установлена в локальных нормативных правовых актах нанимателя). В статье мы расскажем о проблемах, возникающих у нанимателя при составлении графиков отпусков, а также о путях их решения.

    Вопрос-ответ

    Вопрос-ответ

    Гарантии и компенсации

    Оформляем использование личного автомобиля работника в служебных целях

    На практике часто возникает ситуация, когда работник для выполнения возложенных на него трудовых функций использует личный автомобиль. в статье мы рассмотрим, на какие компенсационные выплаты со стороны нанимателя он вправе рассчитывать и как документально оформить их предоставление.

    Обсуждаем вопрос

    Изменение срока предварительного испытания

    Выдаем новогодние подарки работникам

    Чем ближе Новый год, тем больше забот появляется у нанимателей. Одна из них — выдача праздничных подарков работникам организации. Мы расскажем, на что обратить внимание при осуществлении выдачи подарков, какие документы оформить и как учесть новогодние расходы в бухгалтерии.

    Календарь кадровика

    Календарь кадровика на I полугодие 2017 года

    Календарь станет хорошей подсказкой работникам отдела кадров о времени представления различных видов отчетности и совершения иных кадровых действий.

    Секреты управления персоналом

    Обучение сотрудников "с хвостиком"

    Необучаемых людей нет

    Две умные, симпатичные девушки с занозами пять лет назад решили привести активно развивающийся рынок бизнес-обучения в порядок, разложить все по полочкам, ну и добавить кое-что свое. Так, управляющими партнерами Виринеей СТАШИНСКОЙ и Еленой БЕКИШ был создан «Тренинговый портал Аспект». Мы решили призвать их к ответу, и вот что получилось.