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Рабочее время

Практикум кадровика

Какими нормативными правовыми актами регламентируется порядок прохождения практики в Республике Беларусь, имеются ли какие-либо обязательные для соблюдения формальности в практике студентов, а также все, о чем нужно знать в случае появления в организации практиканта, вы прочтете в статье.

В статье проанализированы особенности, которые следует учесть нанимателю, принявшему решение о продолжении трудовых отношений с работником на срок менее одного года.

В статье обозначены наиболее важные вопросы передачи определенных функций компании специализированной организации, а также приведен примерный договор аутсорсинга.

В статье рассмотрен алгоритм проведения освидетельствования работающих, а также приведены примеры всех необходимых для данной процедуры документов.

Круглый стол

Выставка-форум «Центр безопасности» — главное событие для профессионалов отрасли безопасности Беларуси, целью которого является презентация инновационных решений и повышения профессиональной квалификации специалистов отрасли безопасности Республики Беларусь, в т.ч. кадровой.

Охрана труда

Какие условия должен создать наниматель для работниц, готовящихся стать мамами? Что запрещено, а что разрешено для данной категории работников? Мы расскажем о всех нюансах организации рабочего процесса беременных женщин.

Частная ситуация

Мы расскажем о том, как правильно установить 3 рабочих смены в организации и что нужно учесть при привлечении работников к работе в ночную смену.

Отпуска

Наряду с предоставлением трудового отпуска, законодательством предусмотрена возможность замены неиспользованных дней трудового отпуска денежной компенсацией. В каких случаях и в каком размере трудовой отпуск может быть заменен такого рода компенсацией, подробно рассмотрим в статье.

Вопрос-ответ

Что нового?

С 1 июля 2016 г. будет проведена деноминация официальной денежной единицы Республики Беларусь. О нюансах кадровых действий в связи с данной процедурой вы узнаете из статьи.

Досуг с кадрами

А вы знали, что можно получать заработную плату за сон? Или за просмотр фильмов?Или за то, чтобы просто постоять в очереди? Мы расскажем о самых неординарных профессиях, которые по-настоящему вас удивят.

Секреты управления персоналом

Людмила ЛЕОНОВА, директор по персоналу ООО «Приборторг», на выпускном вечере школы HRPR рассказала о том, что обучает молодых эйчаров проводить интервью, в частности, групповые. Естественно, она практикует их в своей работе и считает недорогим методом оценки. Компания «Приборторг» в метрологическом бизнесе с 1998 г.; узконаправленная специфика и уникальные преимущества позволяют сохранять лидерство на рынке в области поставок измерительных приборов промышленного и лабораторного назначения.