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    • № 6, июнь 2016

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    Колонка редактора

    Уважаемые читатели!

    Новости события факты

    Новости. События. Факты

    Новости законодательства

    Новости законодательства

    Рабочее время

    О рабочем времени в июле 2016 года

    Практикум кадровика

    Внимание: практиканты в организации!

    Какими нормативными правовыми актами регламентируется порядок прохождения практики в Республике Беларусь, имеются ли какие-либо обязательные для соблюдения формальности в практике студентов, а также все, о чем нужно знать в случае появления в организации практиканта, вы прочтете в статье.

    Продление контракта на срок менее года: на что обратить внимание

    В статье проанализированы особенности, которые следует учесть нанимателю, принявшему решение о продолжении трудовых отношений с работником на срок менее одного года.

    Привлекаем к работе по договору аутсорсинга

    В статье обозначены наиболее важные вопросы передачи определенных функций компании специализированной организации, а также приведен примерный договор аутсорсинга.

    Алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение: алгоритм проведения освидетельствования

    В статье рассмотрен алгоритм проведения освидетельствования работающих, а также приведены примеры всех необходимых для данной процедуры документов.

    Круглый стол

    В Минске прошла выставка-форум «Центр безопасности 2016»

    Выставка-форум «Центр безопасности» — главное событие для профессионалов отрасли безопасности Беларуси, целью которого является презентация инновационных решений и повышения профессиональной квалификации специалистов отрасли безопасности Республики Беларусь, в т.ч. кадровой.

    Охрана труда

    Что нужно знать об охране труда беременных женщин?

    Какие условия должен создать наниматель для работниц, готовящихся стать мамами? Что запрещено, а что разрешено для данной категории работников? Мы расскажем о всех нюансах организации рабочего процесса беременных женщин.

    Частная ситуация

    Трехсменный режим рабочего времени: разбираем на примере

    Мы расскажем о том, как правильно установить 3 рабочих смены в организации и что нужно учесть при привлечении работников к работе в ночную смену.

    Отпуска

    Как заменить отпуск денежной компенсацией: примеры

    Наряду с предоставлением трудового отпуска, законодательством предусмотрена возможность замены неиспользованных дней трудового отпуска денежной компенсацией. В каких случаях и в каком размере трудовой отпуск может быть заменен такого рода компенсацией, подробно рассмотрим в статье.

    Вопрос-ответ

    Вопрос-ответ

    Что нового?

    Готовимся к деноминации: 13 главных вопросов

    С 1 июля 2016 г. будет проведена деноминация официальной денежной единицы Республики Беларусь. О нюансах кадровых действий в связи с данной процедурой вы узнаете из статьи.

    Досуг с кадрами

    ТОП-18 необычных профессий

    А вы знали, что можно получать заработную плату за сон? Или за просмотр фильмов?Или за то, чтобы просто постоять в очереди? Мы расскажем о самых неординарных профессиях, которые по-настоящему вас удивят.

    Секреты управления персоналом

    Панельное интервью

    «Каждому кандидату найдется своя компания»

    Людмила ЛЕОНОВА, директор по персоналу ООО «Приборторг», на выпускном вечере школы HRPR рассказала о том, что обучает молодых эйчаров проводить интервью, в частности, групповые. Естественно, она практикует их в своей работе и считает недорогим методом оценки. Компания «Приборторг» в метрологическом бизнесе с 1998 г.; узконаправленная специфика и уникальные преимущества позволяют сохранять лидерство на рынке в области поставок измерительных приборов промышленного и лабораторного назначения.